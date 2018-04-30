Yiğit Caner Aydın Wings For Life World Run'a katılacak

Yiğit Caner Aydın, 21 yaşındayken başına düşen bir stant sonucu omurilik felci oldu. Yüzde 20 yaşam şansı verilmesine karşın hastanedeki 8 aylık mücadelesinden galip çıktı. Her gün 4 kişinin yardımıyla taşındığı fizik tedavi salonlarında saatlerce vücut fonksiyonlarını geri kazanmak için çalıştı ve sonunda başardı.
Omurilik felci olmasından sadece 3 yıl sonra okçuluğa başladı. 2016 yılında tesadüfen tanıştığı okçuluk sporunun peşinden giderek, yayı bile kaldıramayacak kuvvetteyken aylarca lastik çekerek çalıştı ve evinin otoparkında yaptığı antrenmanlarla milli takıma uzanan bir serüvene doğru yol aldı. Eylül 2017 tarihinde Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda milli formayı ilk kez giydi ve milli takımımızla 2 dünya rekoru kırarak Türkiye’ye altın madalya kazandırdı.
Hayat hikayesini bir başarıyla süslediğini belirten Yiğit “Kazayı ilk geçirdiğim andan itibaren kendime hep şunu sordum; yaşadığın bu kazadan dolayı insanlar sana acıyarak bakıp şükür mü edecekler, yoksa verdiğin mücadeleyle ve başardıklarınla insanlara ilham mı olacaksın? Ben 2. seçeneğin peşinden gitmeyi tercih ettim. Kazadan sonra sadece 4 yıl içinde başardıklarımla insanlara ilham olduğuma inanıyorum.” ifadesini kullandı.
“İnsanlara ilham olacağım”
6 Mayıs’ta dünyanın 12 farklı noktasında aynı anda koşacak on binlerce insanla yarışacak Yiğit Caner Aydın ‘’2014 yılında hastaneye giderken radyoda Wings For Life etkinliğinin tanıtımını duymuştum. Omurilik felcinin tedavisinin bulunması için tüm dünyadan milyonlarca insanın bir araya gelerek vereceği destek benim için büyük bir umut olmuştu. Bu yıl ilk kez İzmir’deki koşuya ben de katılarak, tekerlekli sandalyemle koşamayanlar için koşacağım. Hem insanlara ilham olacağım hem de bu büyük hareketin bir parçası olacağım için çok mutluyum. Wings For Life hareketine destek olan ve omurilik felçlilerine ışık olan herkese çok teşekkür ederim.’’ açıklamasını yaptı.
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