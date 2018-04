Yiğit Caner Aydın Wings For Life World Run'a katılacak

Yiğit Caner Aydın, 21 yaşındayken başına düşen bir stant sonucu omurilik felci oldu. Yüzde 20 yaşam şansı verilmesine karşın hastanedeki 8 aylık mücadelesinden galip çıktı. Her gün 4 kişinin yardımıyla taşındığı fizik tedavi salonlarında saatlerce vücut fonksiyonlarını geri kazanmak için çalıştı ve sonunda başardı.

“İnsanlara ilham olacağım”

6 Mayıs’ta dünyanın 12 farklı noktasında aynı anda koşacak on binlerce insanla yarışacak Yiğit Caner Aydın ‘’2014 yılında hastaneye giderken radyoda Wings For Life etkinliğinin tanıtımını duymuştum. Omurilik felcinin tedavisinin bulunması için tüm dünyadan milyonlarca insanın bir araya gelerek vereceği destek benim için büyük bir umut olmuştu. Bu yıl ilk kez İzmir’deki koşuya ben de katılarak, tekerlekli sandalyemle koşamayanlar için koşacağım. Hem insanlara ilham olacağım hem de bu büyük hareketin bir parçası olacağım için çok mutluyum. Wings For Life hareketine destek olan ve omurilik felçlilerine ışık olan herkese çok teşekkür ederim.’’ açıklamasını yaptı.