SPOR

Sosa'ya çözüm aranıyor! 73 milyon...

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.05.2018 10:29 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da sıkıntılı olan ekonomik durumu düzeltmek için çare arayışlarını sürdüren yönetim kurulu, bankalar ve sponsorlarla yapılan görüşme sonrası futbolcularla masaya oturacak.

Sosa'ya çözüm aranıyor! 73 milyon...

Yönetim kurulunun takımda oldukça yüksek rakamlar kazanan Burak, Sosa, Kucka ve Onur gibi oyuncular başta olmak üzere tüm futbolcularla masaya oturacak. Yönetimin oyuncular ile yapacağı görüşmelerde, "Kulüp ekonomik olarak sıkıntılı dönemde. Hep birlikte takımı ayağa kaldırmalıyız. Fedakarlık yapan herkesin başımızın üstünde yeri var" diyeceği belirtildi. Bu çağrıya olumlu yanıt veren futbolcularla yola devam edileceği ve yeni sözleşme imzalanacağı vurgulandı. Ayrıca yeni sezondaki transfer politikası da bu oyuncuların tavrına göre netlik kazanacak.

SOSA'NIN MALİYETİ

Kulübün mali açıdan zor durumda kalmasının sebeplerinden biri de ödenen yüksek fiyatlar. Sosa için Milan'a önce 1 milyon 350 bin euro kiralama bedeli ödedi, akabinde 3 milyon 400 bin euro daha ödeyerek satın alma opsiyonunu kullandı.

2017-2018 sezonunun ilk devresi için 1 milyon 620 bin euro kazanan Sosa, ikinci yarı için de aynı ücreti alacak. Sosa'nın 2018-2019 sezonu için 3 milyon 320 bin, 2019-2020 sezonu için de 3 milyon 240 bin garanti ücret ödemeleri bulunuyor. Sosa'nın toplam maliyeti 14 milyon 550 bin Euro'yu (yaklaşık 73 milyon TL) buluyor.

Şu ana kadar ligde 22, Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkan Sosa, beklentileri karşılayamadı. Arjantinli 10 numara henüz golle tanışamazken, sadece 3 asist yapabildi. Takıma katkı yapamayan Sosa ile yönetim sezon sonunda oturup konuşacak ve yeni bir yol haritası belirlenecek.

(FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Spor Toto Süper Lig sosa

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