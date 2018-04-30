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Burak Yılmaz: Sezon sonu ameliyat olacağım

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.04.2018 23:06 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sezon sonunda ameliyat olacağını açıkladı

Burak Yılmaz: Sezon sonu ameliyat olacağım

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sezon sonunda ameliyat olacağını duyurdu.

Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Berlin'de yapılan tetkikler sonucu sağ tarafımdaki fıtığın nüksettiği, takımımızın Avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 maçta böyle oynamaya devam edeceğim, sezon sonu ameliyat olacağım, ilginiz için teşekkür ederim..."

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