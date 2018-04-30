Burak Yılmaz: Sezon sonu ameliyat olacağım

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sezon sonunda ameliyat olacağını duyurdu.

Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Berlin'de yapılan tetkikler sonucu sağ tarafımdaki fıtığın nüksettiği, takımımızın Avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 maçta böyle oynamaya devam edeceğim, sezon sonu ameliyat olacağım, ilginiz için teşekkür ederim..."





