Burak Yılmaz: Sezon sonu ameliyat olacağım

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sezon sonunda ameliyat olacağını duyurdu.
Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklama şöyle:
"Berlin'de yapılan tetkikler sonucu sağ tarafımdaki fıtığın nüksettiği, takımımızın Avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 maçta böyle oynamaya devam edeceğim, sezon sonu ameliyat olacağım, ilginiz için teşekkür ederim..."
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