Burak Yılmaz'ın transfer olacağı takım da ortaya çıktı.

Burak Yılmaz yeni sezonda %90 Medipol Başakşehir'de!

1 / 10 Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu ve "Kulübümüz için belki de gitmek daha doğru" dedi... Burak Yılmaz'ın yeni takımı da ortaya çıktı... İşte o detaylar...

2 / 10 Trabzonspor'a Burak Yılmaz bombası düştü... Tecrübeli futbolcu sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. Sakat sakat oynadığının altını çizen Burak Yılmaz "4 haftadır karnımda bir sakatlığım var; tamamen uyuşturup oynuyoruz. Şu anda karnımı hissetmiyorum, bıçak soksanız hissetmem. İnsanlar 'oynama' diyor ama ben böyle bir oyuncuyum. Oynamam gerekiyor. Takımın ihtiyacı varsa çıkıp oynarım. Ağzı olan konuşuyor ama çok umrumda değil. Pazartesi Almanya'ya doktoruma gideceğim. 3 hafta böyle oynayacağım ne olursa olsun. Ben bu forma için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

3 / 10 Transfer teklifleri aldığını ve sezon sonunda yönetimle oturup konuşacaklarını söyleyen Burak Yılmaz şöyle devam etti:

4 / 10 Devre arasında da 'Transfer teklifleri alıyorum' dedim. Yine de teklifler var. Ukalalık olarak olarak algılanmasın. Ben Trabzonspor'u çok sevdiğim için geldim. Fakat bazı şartlar bizim açımızdan yanlış yöne gidiyor. Ama benim aklımda gitmekle ilgili en ufak bir şey yok. Kulübümüzle oturup konuşacağız. Ne olacağını göreceğiz. Belki de gitmek daha doğru kulübümüz için. Nasıl gelmek daha doğruysa bu sefer de gitmek daha doğru.

5 / 10 Başkanımızla oturup konuşacağız. Başkanımız yüksek maliyetli oyuncularla oturup konuşulması gerektiğini hep söylüyor. Doğru söylüyor. Eğer birbirimizin isteklerini karşılayabilirsek devam edeceğiz. Yoksa benim gönlüm her zaman Trabzonspor'da.

6 / 10 Burak Yılmaz için ortaya atılan flaş iddia ise şu... Burak Yılmaz’ın Beşiktaş ile flört ettiği ve yüzde 90 oranında anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

7 / 10 Burak’ın, başkan Ahmet Ağaoğlu yönetimiyle birkaç gün sonra yeniden masaya oturacağı anlaşmaya varamadıkları takdirde Beşiktaş’ın yolunu tutacağı öğrenildi.

8 / 10 Trabzonspor’dan eski hocası olan Şenol Güneş’in de Burak Yılmaz’ı çok istediği de sızan bilgiler arasında.

9 / 10 Bu durumda da Burak’ın ayrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.