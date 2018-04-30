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Burak Yılmaz yeni sezonda %90 Medipol Başakşehir'de!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.04.2018 09:16 | Son Güncelleme

Antalyaspor maçında penaltıdan ağları havalandıran ve ligdeki gol sayısını 23'e çıkaran Trabzonspor'un milli yıldızı ayrılık sinyalini verdi.

Burak Yılmaz'ın transfer olacağı takım da ortaya çıktı.

Burak Yılmaz yeni sezonda %90 Medipol Başakşehir'de!

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Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu ve "Kulübümüz için belki de gitmek daha doğru" dedi... Burak Yılmaz'ın yeni takımı da ortaya çıktı... İşte o detaylar...

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu ve "Kulübümüz için belki de gitmek daha doğru" dedi... Burak Yılmaz'ın yeni takımı da ortaya çıktı... İşte o detaylar...
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Trabzonspor'a Burak Yılmaz bombası düştü... Tecrübeli futbolcu sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. Sakat sakat oynadığının altını çizen Burak Yılmaz "4 haftadır karnımda bir sakatlığım var; tamamen uyuşturup oynuyoruz. Şu anda karnımı hissetmiyorum, bıçak soksanız hissetmem. İnsanlar 'oynama' diyor ama ben böyle bir oyuncuyum. Oynamam gerekiyor. Takımın ihtiyacı varsa çıkıp oynarım. Ağzı olan konuşuyor ama çok umrumda değil. Pazartesi Almanya'ya doktoruma gideceğim. 3 hafta böyle oynayacağım ne olursa olsun. Ben bu forma için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Trabzonspor'a Burak Yılmaz bombası düştü... Tecrübeli futbolcu sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. Sakat sakat oynadığının altını çizen Burak Yılmaz "4 haftadır karnımda bir sakatlığım var; tamamen uyuşturup oynuyoruz. Şu anda karnımı hissetmiyorum, bıçak soksanız hissetmem. İnsanlar 'oynama' diyor ama ben böyle bir oyuncuyum. Oynamam gerekiyor. Takımın ihtiyacı varsa çıkıp oynarım. Ağzı olan konuşuyor ama çok umrumda değil. Pazartesi Almanya'ya doktoruma gideceğim. 3 hafta böyle oynayacağım ne olursa olsun. Ben bu forma için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
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Transfer teklifleri aldığını ve sezon sonunda yönetimle oturup konuşacaklarını söyleyen Burak Yılmaz şöyle devam etti:

Transfer teklifleri aldığını ve sezon sonunda yönetimle oturup konuşacaklarını söyleyen Burak Yılmaz şöyle devam etti:
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Devre arasında da 'Transfer teklifleri alıyorum' dedim. Yine de teklifler var. Ukalalık olarak olarak algılanmasın. Ben Trabzonspor'u çok sevdiğim için geldim. Fakat bazı şartlar bizim açımızdan yanlış yöne gidiyor. Ama benim aklımda gitmekle ilgili en ufak bir şey yok. Kulübümüzle oturup konuşacağız. Ne olacağını göreceğiz. Belki de gitmek daha doğru kulübümüz için. Nasıl gelmek daha doğruysa bu sefer de gitmek daha doğru.

Devre arasında da 'Transfer teklifleri alıyorum' dedim. Yine de teklifler var. Ukalalık olarak olarak algılanmasın. Ben Trabzonspor'u çok sevdiğim için geldim. Fakat bazı şartlar bizim açımızdan yanlış yöne gidiyor. Ama benim aklımda gitmekle ilgili en ufak bir şey yok. Kulübümüzle oturup konuşacağız. Ne olacağını göreceğiz. Belki de gitmek daha doğru kulübümüz için. Nasıl gelmek daha doğruysa bu sefer de gitmek daha doğru.
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Başkanımızla oturup konuşacağız. Başkanımız yüksek maliyetli oyuncularla oturup konuşulması gerektiğini hep söylüyor. Doğru söylüyor. Eğer birbirimizin isteklerini karşılayabilirsek devam edeceğiz. Yoksa benim gönlüm her zaman Trabzonspor'da.

Başkanımızla oturup konuşacağız. Başkanımız yüksek maliyetli oyuncularla oturup konuşulması gerektiğini hep söylüyor. Doğru söylüyor. Eğer birbirimizin isteklerini karşılayabilirsek devam edeceğiz. Yoksa benim gönlüm her zaman Trabzonspor'da.
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Burak Yılmaz için ortaya atılan flaş iddia ise şu... Burak Yılmaz’ın Beşiktaş ile flört ettiği ve yüzde 90 oranında anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

Burak Yılmaz için ortaya atılan flaş iddia ise şu... Burak Yılmaz’ın Beşiktaş ile flört ettiği ve yüzde 90 oranında anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.
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Burak’ın, başkan Ahmet Ağaoğlu yönetimiyle birkaç gün sonra yeniden masaya oturacağı anlaşmaya varamadıkları takdirde Beşiktaş’ın yolunu tutacağı öğrenildi.

Burak’ın, başkan Ahmet Ağaoğlu yönetimiyle birkaç gün sonra yeniden masaya oturacağı anlaşmaya varamadıkları takdirde Beşiktaş’ın yolunu tutacağı öğrenildi.
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Trabzonspor’dan eski hocası olan Şenol Güneş’in de Burak Yılmaz’ı çok istediği de sızan bilgiler arasında.

Trabzonspor’dan eski hocası olan Şenol Güneş’in de Burak Yılmaz’ı çok istediği de sızan bilgiler arasında.
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Bu durumda da Burak’ın ayrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

Bu durumda da Burak’ın ayrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.
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Kral’ın yaptığı açıklamalarıyla şoke olan Trabzonsporlu taraftarlar da Bordo-Mavili kulübü faks ve telefon yağmuruna tutarak Burak Yılmaz’ın ne yapıp edip takımda kalmasını sağlanmasının gerektiğini ifade ettiler. (Habertürk)

Kral’ın yaptığı açıklamalarıyla şoke olan Trabzonsporlu taraftarlar da Bordo-Mavili kulübü faks ve telefon yağmuruna tutarak Burak Yılmaz’ın ne yapıp edip takımda kalmasını sağlanmasının gerektiğini ifade ettiler. (Habertürk)
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
SAHTEKARLAR KULÜBÜNE GİDERSİN ANCAK EVET,ALAYI,SAHTEKAR,HOCASI KOMEDYEN VE SAHTEKAR,
KENDİNİ YALANDAN YERLERE ATARAK PENALTI KAZANMASINI BİLEN YETENEKLİ OYUNCULARDAN....
Yandaş yalakalar akp nin takımı Başakşehir e.
aldır şenol hocam aldır beşiktaşa hem bjk hem ts kazanır bu yatırımdan
Dönmek için ağladın ve sana sahip çıkan eski takımını gene satarsın sen. Karakterin belli
@zimbambe_2018 ne bekliyordun
Galatasarayda kral oldu lakin oynadığı futbolcular ve teknik direktör farkı ve elbette GS ruhu vardı.trabzonda bjkde o havayı yakalayamaması normal.ama şöyle diyeyim, hainden sonra tek kraldır.
şenol hoca oraya gidecek sezon sonu ayrılmaz bu
Bi yanım senden nefret ediyor. Diğer yanımda kale arkasında sarkacak bir santrafor lazım diyor.
alayı komedyen veya tiyatrocu olabilir ama asla şikeci veya fetöcü olmaz adi renkli seni
maçına göre top oynayan sahtekar Geçenlerde ben GS ye gol atmam diyen bu adam neden soruşturmalık olmadı gittiği her takıma sorun yaşatan biri
şimdi ben anlamadım başlık başakşehir icerlik beşiktaş seneye başakşehir ve beşiktaş modaya uyup ittifak mı yapacak
aman beşiltaşa gelmede nereye gidersen git
aynı kendin gibi karaktersiz bir klüp bulmuşsun
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