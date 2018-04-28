Genç kaleci Arda Akbulut'a devlerden takip

Karadeniz Fırtınası'nın genç yeteneği Arda Akbulut, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak İtalyan ekibi Lazio'nun 17 yaşındaki genç eldiveni kadrosuna katmak istediği belirtildi. Arda Akbulut, 1.92'lik boyuyla büyük gelecek vaat ediyor.

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