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Genç kaleci Arda Akbulut'a devlerden takip

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.04.2018 15:37 | Son Güncelleme

Karadeniz Fırtınası'nın genç yeteneği Arda Akbulut, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Genç kaleci Arda Akbulut'a devlerden takip

Karadeniz Fırtınası'nın genç yeteneği Arda Akbulut, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak İtalyan ekibi Lazio'nun 17 yaşındaki genç eldiveni kadrosuna katmak istediği belirtildi. Arda Akbulut, 1.92'lik boyuyla büyük gelecek vaat ediyor.

(FOTOMAÇ)

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Spor Toto Süper Lig Arda Akbulut Trabzonspor

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