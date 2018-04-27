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Trabzonspor, FIFA'nın transfer yasağını kaldırdığını açıkladı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 27.04.2018 10:36 | Son Güncelleme

Trabzonspor'a FIFA müjdesi! FIFA, Trabzonspor'a verdiği transfer yasağını kaldırdı. Bordo Mavili kulüp, yasağın itirazlar sonucu kalktığını açıkladı.

Trabzonspor, FIFA'nın transfer yasağını kaldırdığını açıkladı!

FIFA, Matus Bero transferi için Trencin kulübüne yapılması gereken 250 bin Euro'luk ödemenin, zamanında yapılmamasından dolayı Trabzonspor'a 1 dönem transfer yasağı vermişti.

Bordo-Mavili kulüp, yaptığı açıklamayla yapılan itirazlar sonucunda bu yasağın kaldırıldığını açıkladı.

Resmi açıklama şöyle;

"Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA’dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
süperlig devi deyince fenerbahçe galatasaray sandım. bu ne ya ha ha ha
Hayırlı olsun
Onlar süperliğin kumpascıları..ts devi..
İyi sevindim, hiç bir Türk takımı ceza almasın..
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