SPOR

Trabzonspor'a 1.5 milyon liralık destek!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.04.2018 21:41 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, Batmanlı iş adamı Metin Güneş'in kulübe 1,5 milyon liralık destek sağladığını bildirdi.

Trabzonspor'a 1.5 milyon liralık destek!

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'u ekonomik olarak yeniden ayağa kaldırmak için başlatılan çalışmalara öncü ve örnek desteğin Batman'dan geldiği belirtildi.

Açıklamada, Trabzonspor taraftarı olan Güneş'in, kulübe 1,5 milyon liralık destek sağladığı ifade edilerek, iş adamının şu görüşlerine yer verildi:

"Yaptığımız desteğin Trabzonsporlu diğer iş adamlarını da yüreklendirmesini temenni ediyorum. Trabzonspor'u tutmanız için Trabzonlu olmanız gerekmiyor. Biz Trabzon'dan kilometrelerce uzakta, bordo-mavi sevgisiyle büyüdük. Çocukluğumuz, onun bize verdiği büyük gururla geçti. Bize imkansız diye bir şeyin olmadığını, İstanbul takımlarını dize getirerek ilk Trabzonspor gösterdi. Bu bir vefa borcudur benim için. Dilerim ki maddi gücü yeten her Trabzonspor taraftarı aynı hassasiyeti gösterir ve kulübümüzün içinden geçtiği ekonomik buhrandan en kısa sürede çıkması için ellerini taşın altına koyar."

BAŞKAN AHMET AĞAOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübe sağladığı mali katkı nedeniyle iş adamı Metin Güneş'e teşekkür etti.

Açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'nun, "Bu hareketin Trabzonsporlu diğer iş adamlarına örnek olacağına inanıyorum. Her fırsatta Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu vurguluyoruz. Bu konuda kimsenin şüphesi yok, lakin bu büyüklüğün ispatına ihtiyaç duyulan bazı kriz dönemleri vardır ki işte biz böyle bir süreçten geçiyoruz. Yediden yetmişe, maddi olarak büyük küçük demeden, bu kulübün bir parçası olarak tüm camiamızı bu dayanışmaya davet ediyorum" görüşlerine yer verildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Metin Güneş

En Çok Okunan Haberler

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Galatasaray açıklaması!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Galatasaray açıklaması!

Burak Yılmaz'ın yeni takımı...

Burak Yılmaz'ın yeni takımı...

Rıdvan Dilmen: Başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır

Rıdvan Dilmen: Başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzonspor'a 1.5 milyon liralık destek!

Trabzonspor'a 1.5 milyon liralık destek!

Burak Yılmaz'ın yeni takımı...

Burak Yılmaz'ın yeni takımı...

Trabzonspor'da yeni yönetimden şanssız başlangıç

Trabzonspor'da yeni yönetimden şanssız başlangıç

Jan Durica'nın kararı bekleniyor

Jan Durica'nın kararı bekleniyor

Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı

Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.