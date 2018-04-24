Yıldız golcüsünün yeni adresi belli oldu

Muharrem Usta yönetiminin, Burak Yılmaz’ın transferi için Beşiktaş’la söz kestiği, Burak’ın Beşiktaş’a transferi yeni yönetimin imzasına kaldığı öğrenildi.

Trabzonspor’da gündem yine golcü Burak Yılmaz...

1 / 8 Usta’dan görevi devralan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu eğer onay verirse, Burak Yılmaz gelecek sezon Beşiktaş formasını terletecek.

2 / 8 Deneyimli golcünün İstanbul’da futbol oynamaya sıcak baktığı ve çocuklarını özlediği belirtildi. (AJANSSPOR)

3 / 8 Öte yandan Trabzonspor'da bir transfer gelişmesi daha yaşandı.

4 / 8 Habertürk'ün haberine göre; hem transfer yasağı hem de ekonomik sıkıntılar nedeniyle maliyeti yüksek oyuncuları, elden çıkarmayı planlayan Bordo-Mavili yönetim, gelen iki teklifle rahatladı.

5 / 8 Bordo mavili takımda bir türlü beklenen verimi veremese de sözleşmesi gereği devre arasında Milan'dan bonservisi satın alınan Jose Sosa'ya iki teklif geldi.

6 / 8 Arjantinli futbolcuya ülkesinin takımlarından San Lorenzo ve Estudiantes'ten teklif yapıldığı ifade edilirken, yeni yönetim yıldız oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Deneyimli oyuncunun da bundan sonraki futbol yaşantısını ülkesinde sürdürmeyi düşündüğünü belirtildi.

7 / 8 Sosa'nın bonservis taksitlerini zamanında yatırmadığı için Milan'ın FIFA'ya başvurmayı düşündüğü bilinirken, başka bir cezayla karşı karşıya kalmak istemeyen Trabzonspor yönetiminin Arjantinli yıldızı satarak kaynak yaratmak istediği öğrenildi.