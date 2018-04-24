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Yıldız golcüsünün yeni adresi belli oldu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.04.2018 14:04 | Son Güncelleme

Bordo mavili takımda geleceği henüz netlik kazanmayan ve ismi sık sık Beşiktaş’la anılan Burak Yılmaz’ın transferi konusunda flaş gelişme yaşandı.

Muharrem Usta yönetiminin, Burak Yılmaz’ın transferi için Beşiktaş’la söz kestiği, Burak’ın Beşiktaş’a transferi yeni yönetimin imzasına kaldığı öğrenildi.

Trabzonspor’da gündem yine golcü Burak Yılmaz...

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Usta’dan görevi devralan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu eğer onay verirse, Burak Yılmaz gelecek sezon Beşiktaş formasını terletecek.

Usta’dan görevi devralan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu eğer onay verirse, Burak Yılmaz gelecek sezon Beşiktaş formasını terletecek.
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Deneyimli golcünün İstanbul’da futbol oynamaya sıcak baktığı ve çocuklarını özlediği belirtildi. (AJANSSPOR)

Deneyimli golcünün İstanbul’da futbol oynamaya sıcak baktığı ve çocuklarını özlediği belirtildi. (AJANSSPOR)
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Öte yandan Trabzonspor'da bir transfer gelişmesi daha yaşandı.

Öte yandan Trabzonspor'da bir transfer gelişmesi daha yaşandı.
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Habertürk'ün haberine göre; hem transfer yasağı hem de ekonomik sıkıntılar nedeniyle maliyeti yüksek oyuncuları, elden çıkarmayı planlayan Bordo-Mavili yönetim, gelen iki teklifle rahatladı.

Habertürk'ün haberine göre; hem transfer yasağı hem de ekonomik sıkıntılar nedeniyle maliyeti yüksek oyuncuları, elden çıkarmayı planlayan Bordo-Mavili yönetim, gelen iki teklifle rahatladı.
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Bordo mavili takımda bir türlü beklenen verimi veremese de sözleşmesi gereği devre arasında Milan'dan bonservisi satın alınan Jose Sosa'ya iki teklif geldi.

Bordo mavili takımda bir türlü beklenen verimi veremese de sözleşmesi gereği devre arasında Milan'dan bonservisi satın alınan Jose Sosa'ya iki teklif geldi.
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Arjantinli futbolcuya ülkesinin takımlarından San Lorenzo ve Estudiantes'ten teklif yapıldığı ifade edilirken, yeni yönetim yıldız oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Deneyimli oyuncunun da bundan sonraki futbol yaşantısını ülkesinde sürdürmeyi düşündüğünü belirtildi.

Arjantinli futbolcuya ülkesinin takımlarından San Lorenzo ve Estudiantes'ten teklif yapıldığı ifade edilirken, yeni yönetim yıldız oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Deneyimli oyuncunun da bundan sonraki futbol yaşantısını ülkesinde sürdürmeyi düşündüğünü belirtildi.
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Sosa'nın bonservis taksitlerini zamanında yatırmadığı için Milan'ın FIFA'ya başvurmayı düşündüğü bilinirken, başka bir cezayla karşı karşıya kalmak istemeyen Trabzonspor yönetiminin Arjantinli yıldızı satarak kaynak yaratmak istediği öğrenildi.

Sosa'nın bonservis taksitlerini zamanında yatırmadığı için Milan'ın FIFA'ya başvurmayı düşündüğü bilinirken, başka bir cezayla karşı karşıya kalmak istemeyen Trabzonspor yönetiminin Arjantinli yıldızı satarak kaynak yaratmak istediği öğrenildi.
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Arjantin'den gelen teklifleri değerlendirmeye alan Bordo-Mavililer'in Sosa'yla da son bir görüşme yaptıktan sonra kesin kararını vereceği ifade edildi. Trabzonsporlu kurmaylar, Sosa'yı satıp İtalyan kulübüne de geciken transfer taksitlerini ödemeyi planlıyor.

Arjantin'den gelen teklifleri değerlendirmeye alan Bordo-Mavililer'in Sosa'yla da son bir görüşme yaptıktan sonra kesin kararını vereceği ifade edildi. Trabzonsporlu kurmaylar, Sosa'yı satıp İtalyan kulübüne de geciken transfer taksitlerini ödemeyi planlıyor.
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burak yılmaz Spor Toto Süper Lig Trabzonspor

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