Yıldız golcüsünün yeni adresi belli oldu

Muharrem Usta yönetiminin, Burak Yılmaz’ın transferi için Beşiktaş’la söz kestiği, Burak’ın Beşiktaş’a transferi yeni yönetimin imzasına kaldığı öğrenildi.
Trabzonspor’da gündem yine golcü Burak Yılmaz...
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Usta’dan görevi devralan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu eğer onay verirse, Burak Yılmaz gelecek sezon Beşiktaş formasını terletecek.
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Deneyimli golcünün İstanbul’da futbol oynamaya sıcak baktığı ve çocuklarını özlediği belirtildi. (AJANSSPOR)
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Öte yandan Trabzonspor'da bir transfer gelişmesi daha yaşandı.
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Habertürk'ün haberine göre; hem transfer yasağı hem de ekonomik sıkıntılar nedeniyle maliyeti yüksek oyuncuları, elden çıkarmayı planlayan Bordo-Mavili yönetim, gelen iki teklifle rahatladı.
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Bordo mavili takımda bir türlü beklenen verimi veremese de sözleşmesi gereği devre arasında Milan'dan bonservisi satın alınan Jose Sosa'ya iki teklif geldi.
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Arjantinli futbolcuya ülkesinin takımlarından San Lorenzo ve Estudiantes'ten teklif yapıldığı ifade edilirken, yeni yönetim yıldız oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor. Deneyimli oyuncunun da bundan sonraki futbol yaşantısını ülkesinde sürdürmeyi düşündüğünü belirtildi.
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Sosa'nın bonservis taksitlerini zamanında yatırmadığı için Milan'ın FIFA'ya başvurmayı düşündüğü bilinirken, başka bir cezayla karşı karşıya kalmak istemeyen Trabzonspor yönetiminin Arjantinli yıldızı satarak kaynak yaratmak istediği öğrenildi.
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Arjantin'den gelen teklifleri değerlendirmeye alan Bordo-Mavililer'in Sosa'yla da son bir görüşme yaptıktan sonra kesin kararını vereceği ifade edildi. Trabzonsporlu kurmaylar, Sosa'yı satıp İtalyan kulübüne de geciken transfer taksitlerini ödemeyi planlıyor.
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