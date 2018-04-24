SPOR

Jan Durica'nın kararı bekleniyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.04.2018 10:06 | Son Güncelleme

Trabzonspor tecrübeli savunma oyuncusu Jan Durica ise sözleşme uzatmak istiyor. Ancak Durica geleceği hakkında kararsız.

Jan Durica'nın kararı bekleniyor

Trabzonspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Jan Durica, geleceği hakkında oldukça kararsız. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki yıldız, bir süre önce futbolu bırakmayı düşünüyordu. Transfer yasağı nedeniyle yaz transfer döneminde takviye yapamayacak olan Karadeniz temsilcisi ise Slovak stoper ile bir yıl daha devam etme kararı aldı. Başarılı oyuncunun vereceği karar merakla bekleniyor. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Jan Durica

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