Jan Durica'nın kararı bekleniyor

Trabzonspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Jan Durica, geleceği hakkında oldukça kararsız. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki yıldız, bir süre önce futbolu bırakmayı düşünüyordu. Transfer yasağı nedeniyle yaz transfer döneminde takviye yapamayacak olan Karadeniz temsilcisi ise Slovak stoper ile bir yıl daha devam etme kararı aldı. Başarılı oyuncunun vereceği karar merakla bekleniyor. (FANATİK)
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