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Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.04.2018 12:17 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da sol alt adalesinde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı.

Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-0 yenilen Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı.

BeIN Sports''un haberine göre 41. dakikada sakatlanarak oyundan alınan Kamil Ahmet Çörekçi'nin kalan haftalarda oynamayacağı bildiridli. Sol alt adalesinde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi böylelikle sezonu kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kamil Ahmet Çörekçi Trabzonspor

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