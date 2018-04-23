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Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.04.2018 11:29 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Avrupa'dan men cezasıyla karşı karşıya! Trabzonspor'a geçen ay da Matus Bero'nun bonservis bedelinin bir kısmını Trencin kulübüne ödememesi sebebiyle, 'Transfer yasağı' cezası gelmişti

Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!

Trabzonspor, geçen sezon başı Jose Sosa'yı 4 milyon 750 bin Euro karşılığında transfer ederken, bu bedelin bir kısmını sezon başı, kalanı ise devre arası sonrası ödemeyi taahhüt etmişti. Ancak Trabzonspor'un ödemeleri yapamadığı ortaya çıktı.

Eski yönetim tarafından yapılmayan ödemeler sonrasında Milan, Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti. "Avrupa kupalarından 1 yıl men" cezası gelebileceği iddiaları için Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Uzun süredir ödemelerde aksamalar vardı. Şu an yeni bir yasak yok ama yarın ne olur veya olmaz bakıyoruz" yorumunu yaptı..

SOSA'NIN MALİYETİ NE KADAR?
Trabzonspor, Sosa için Milan'a önce 1 milyon 350 bin Euro kiralama bedeli ödedi, akabinde 3 milyon 400 bin Euro daha ödeyerek satın alma opsiyonunu kullandı. 2017-2018 sezonunun ilk devresi için 1 milyon 620 bin Euro kazanan Sosa, ikinci yarı için de aynı ücreti alacak.

Sosa'nın 2018-2019 sezonu için 3 milyon 320 bin, 2019-2020 sezonu için de 3 milyon 240 bin garanti ücret ödemeleri bulunuyor. Sosa'nın toplam maliyeti 14 milyon 550 bin Euro'yu (yaklaşık 73 milyon TL) buluyor. (Sabah)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
men edılır InsAllah. edepsız sahtekarlar. hem sıkenın kralını yapıp hemde sıkeden sıkayet eden tatlı su kurnazları. sporun terorıstlerı. sılahlı saldırının faıllerı. sahtelarlar ..atılsın ulke sporundan..
beter olsunlar
ZATEN GİDEMİYORLAR...PUHA HA HA ,,,ANCAK KARI GİBİ ŞİKAYET EDERLER HERYERE
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