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Ahmet Ağaoğlu'ndan Şenol Güneş tepkisi!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olayların ardından Şenol Güneş'i hastaneye ziyarete gitmesiyle ilgili olarak ortaya atılan iddialarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı

Ahmet Ağaoğlu'ndan Şenol Güneş tepkisi!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Şenol Güneş'in hastaneye kaldırıldığını duyunca hemen hastaneye gittim. Sıkıntı büyük. Ama Trabzonspor başkanının gerektirdiği ağırlıkla konuşmak zorundayım. Trabzonspor'un başarılarında futbolcu ve hoca olarak hizmet etmiş, Türk futboluna hizmet etmiş, Trabzon ve Trabzonspor sevdalısı, benim insanım başına darbeyi alırsa ben oraya giderim" ifadelerini kullandı.

SÖZÜM ONA SPOR YAZARI OLDUĞUNU İDDİA EDEN...
Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Eleştiri aldık, senaryonun, zincirin son halkası benmişim. 'Trabzonlu Tolga Zengin başlattı, Trabzonlu Mustafa Pektemek devam ettirdi, Şenol Güneş devam etti, zincirin son halkası Ahmet Ağaoğlu' diye yazanlar oldu. Sözüm ona spor yazarı olduğu iddia eden insanlar bunu televizyonda ifade etti. Tek şey söyleyeceğim; insanın kafasındaki düşünce neyse gördüğü manzara da o olur. Kafanızdaki düşünce sakatsa, prematüreyse kime bakarsanız kendinizi görürsünüz" diye konuştu.

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ahmet ağaoğlu şenol güneş fenerbahçe beşiktaş

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