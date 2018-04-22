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Burak Yılmaz'dan iddialara yanıt

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.04.2018 12:20 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, hakkında çıkan haberlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Burak Yılmaz'dan iddialara yanıt

Trabzonspor ligin 30. Haftasında Sivasspor’u konuk etti. Mücadeleden 2-0 mağlup ayrılan bordo mavili takımda, golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın maç sonunda Samet Aybaba’nın arkasından, “Ben olduğum sürece bu kulübe gelemeyeceksin” şeklinde bağırdığı iddia edilmişti.

Golcü futbolcu bu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları:

"Samet Aybaba ile alakalı söylediğimi kastedilen laflar yalandır,ama bakıyorum ki burada yerel basından çıkan haberlerdir bunlar ve asıl üzücü olan budur kimlerin kimlerle yakın olduğunu çok iyi biliyorum bu haberlerin nerden çıktığını da!"

"Trabzonspor”un bir çalışanı olarak haddimi aşmaman gereken konuları çok iyi bilirim. Trabzon ve Trabzonspor için her türlü fedakarlığı yapmış biri olarak yalan yanlış şekilde ortaya atılmak ayıptır insanı da asıl üzen budur."

"Taraftarlarımızın buna itibar etmemesini rica ediyorum gerekenlerin önümüzdeki günlerde açıklanacağını düşünüyorum..."

(FANATİK)

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Spor Toto Süper Lig Trabzonspor burak yılmaz

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