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Liverpool Salah'ın yerine Abdülkadir Ömür'ü düşünüyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.04.2018 17:16 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un gözbebeği Abdülkadir Ömür için müthiş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz devi Liverpool, Abdülkadir Ömür’ü yakın markaja aldı. 18’lik yıldız Salah’ın veliahtı olacak.

Liverpool Salah'ın yerine Abdülkadir Ömür'ü düşünüyor

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Abdülkadir Ömür için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Real Madrid’in Asensio’nun Liverpool’a gitmesine izin vermemesi nedeniyle, Kırmızılılar’ın Teknik Direktörü Jürgen Klopp süper solak Abdülkadir Ömür’ü listenin tepesine yazdı. Ayrıca bir diğer İngiliz ekibi Tottenham’ın da 18 yaşındaki oyuncu için takipte olduğu öğrenildi.

Trabzonspor yönetimi, Abdülkadir için kapıyı 18 milyon eurodan açacak. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
liverpool mohamed salah Abdülkadir Ömür

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