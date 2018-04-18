Yusuf Yazıcı gelecek sezon Arsenal forması giyebilir

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı’nın menajerliğini üstlenen Mesut Özil’in menajeri Erkut Söğüt’ün, oyuncuyu Avrupa’ya pazarladığı bildirildi. İngiliz basını 17.5 milyon poundluk değer biçilen Yusuf için Söğüt’ün yardımcısı Adem Cebeci’den şu ilginç bilgiyi aktardı: Yusuf Yazıcı Avrupa’ya transfer olmak istiyor. Erkut bazı önemli kulüplerle görüşüyor ve Premier Lig’in de ilgisi var. Arsenal patronu Arsene Wenger de Yusuf’u televizyondan bizzat izledi.
(AKŞAM)
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