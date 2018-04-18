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Burak Yılmaz geri dönüyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.04.2018 09:02 | Son Güncelleme

Sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçında takımını yalnız bırakan Burak Yılmaz’dan müjdeli haber geldi. Yıldız oyuncunun, cumartesi günü oynanacak olan Sivasspor mücadelesinde formasına kavuşacağı belirtildi.

Burak Yılmaz geri dönüyor

Ligde çok kritik maçlara kaptan Onur Kıvrak’tan yoksun çıkacak olan Fırtına, teselliyi Burak Yılmaz’da buldu...

Sezon başından bu yana kasığındaki sakatlıklarla boğuşan ve bu problem nedeniyle Osmanlıspor maçını kaçıran 32 yaşındaki futbolcunun, hafta içinde yapılacak idmanların büyük bir bölümünde takımla beraber çalışması bekleniyor. Golcü oyuncunun, cumartesi günü oynanılacak Sivasspor maçında da formasına kavuşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ligde çıktığı 22 maçta 22 kez rakip fileleri havalandırarak takımını sırtlayan yıldız oyuncunun, atacağı gollerle kritik haftalarda Karadeniz temsilcisine maksimum katkıyı sağlamayı hedeflediği belirtildi. Başkent temsilcisi karşısında cezası nedeniyle forma giyemeyen Okay Yokuşlu da Sivas maçıyla beraber takımdaki yerini alacak.

(FANATİK)

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