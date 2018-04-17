Onur Kıvrak'ın sakatlık kâbusu

Trabzonspor'da büyük sakatlıklar yaşayan ancak futboldan kopmayan kaleci Onur Recep Kıvrak, istikrarı yakaladığı dönemde Osmanlıspor maçında yaşadığı sakatlıkla sarsıldı.

Bordo-mavililerin Karşıyaka Kulübünden kadrosuna katarak 15 Ocak 2008'de sözleşme imzaladığı Onur Recep Kıvrak, 10 yıldır görev yaptığı Trabzonspor'da en eski oyuncuların başında geliyor.

Son olarak, eski kulüp başkanı Muharrem Usta döneminde 2020 yılına kadar bordo-mavililerle sözleşmesini uzatan 30 yaşındaki başarılı kaleci, Karadeniz ekibinin formasını 238 resmi karşılaşmada giydi.

Çapraz bağ sakatlıkları yaşadı

Kasımpaşa ile 12 Mart 2011'de yapılan maçın son dakikalarında sağ diz ön çapraz bağları kopan Onur Recep Kıvrak, ABD'de ameliyat edildi ve yaklaşık 6 ay formasından uzak kaldı. Bu süreçte formayı Tolga Zengin'e bırakan Onur, 2011-2012 sezonunda sadece 3 maçta forma giyebildi.

Tecrübeli kaleci, 2 Ekim 2014'te UEFA Avrupa Ligi'nde Legia Varşova ile Trabzon'da oynanan maçın 64. dakikasında sakatlandı. Başarılı oyuncunun bu kez sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi.