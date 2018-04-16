Trabzonspor'da Abdülkadir, Kucka ve Onur sakatlandı!

Osmanlıspor-Trabzonspor maçında Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Juraj Kucka ve Onur Kıvrak sakatlandı. 3-3 biten maçta ilk yarı 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken, genç yıldız Abdülkadir Ömür tansiyonu düştüğü için ikinci yarıya çıkamadı.

Trabzonspor'da Juraj Kucka başına aldığı darbe sonrası 77. dakikada oyundan alınarak hastaneye kaldırıldı. Osmanlıspor'un 3. golü sırasında sakatlanan kaleci Onur Kıvrak'ın da operasyon geçirdiği dizinde esneme meydana geldi. Onur Kıvrak maçı sakat sakat tamamladı.

RIZA ÇALIMBAY: ONUR'UN DURUMU İYİ DEĞİL

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Osmanlıspor mücadelesi sonrası Onur Kıvrak'la ilgili konuştu.

Rıza Çalımbay, "Onur'un durumu iyi değil. Zaten golden önce sakatlanmıştı. Pozisyonu rahat çıkarabilirdim dedi ama sakattı. MR'ı çekilecek. Zaten kadro kısıtlı, oyuncu yok. Yine de her şeye rağmen maçı bitirmeliydik" ifadelerini kullandı.