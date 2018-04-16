Burak Yılmaz'ın kaza yaptığı sırada alkollü olmadığı ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer'de geçen yıl 11 Aralık'ta meydana gelen kazada ünlü futbolcu Burak Yılmaz'ın sevk ve idaresindeki lüks araç, kontrolden çıkarak park halindeki cipe çarptı.
Yürütülen soruşturma sonunda, Burak Yılmaz'ın alkollü olmadığına dair rapor alındı.
Kaza sonrası maddi kaybı giderilen İbrahim Şahinkaya, Yılmaz'dan şikâyetçi olmayınca dosya kapandı.
(Sabah)
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