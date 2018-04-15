SPOR

Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçının kadrosundan çıkarıldı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Burak Yılmaz kasığındaki ağrı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçının kadrosundan çıkarıldı

Süper Lig'de 45 puanla 5'inci sırada yer alan Trabzonspor, yarın deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren Osmanlıspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer bu maçtan 3 puanla ayrılarak Avrupa kupalarına katılma noktasında iddiasını sürdürmeye çalışacak. Saat 20.00'de Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

BURAK YILMAZ KADRODAN ÇIKARTILDI

Bordo-mavililerde forvet oyuncusu Burak Yılmaz'ın kasığındaki artan ağrı nedeniyle bu maç öncesi kadrodan çıkartıldığı belirtildi. Burak'ın yanı sıra sarı kart cezalısı olan Okay da bu maçta forma giyemeyecek.

Ayrıca hafta içerisinde antrenmanda sakatlanan Castillo'nun dışında Onazi, Batuhan ve Esteban'ın da tedavileri devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, cezalı Okay'ın yerine bu maçta Uğur'a, sakatlığı bulunan Onazi'nin yerine Bero'ya, kadrodan çıkartılan Burak'ın yerine ise N'Doye'a görev vermesi bekleniyor.

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