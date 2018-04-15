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Arda Turan, Burak Yılmaz'ın Başakşehir'e transferi için devreye girdi!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.04.2018 11:51 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'la ilgili transfer iddiaları bitmek bilmiyor. Her açıklamasında Trabzonspor'da kalacağını açıklayan Burak Yılmaz'ın geleceği ile ilgili olarak çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Burak Yılmaz'ın yakın arkadaşlarından olan Arda Turan'ın, milli futbolcunun transferi için devreye girdiği belirtildi.

Arda Turan, Burak Yılmaz transferi için devreye girdi!

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Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.
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Devre arasında Burak Yılmaz, Arda Turan için devreye girerek Muharrem Usta ile transfer için görüşmüştü ancak Trabzonspor’un içinde bulunduğu mali durum Arda’nın bordo-mavili formayı giymesine engel olmuştu.

Devre arasında Burak Yılmaz, Arda Turan için devreye girerek Muharrem Usta ile transfer için görüşmüştü ancak Trabzonspor’un içinde bulunduğu mali durum Arda’nın bordo-mavili formayı giymesine engel olmuştu.
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Bu kez Arda Turan, Burak Yılmaz için devreye girdi.

Bu kez Arda Turan, Burak Yılmaz için devreye girdi.
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Eşiyle yeniden birleşmek isteyen, kızlarıyla sürekli vakit geçirmek isteyen kankası Burak’la görüştü.

Eşiyle yeniden birleşmek isteyen, kızlarıyla sürekli vakit geçirmek isteyen kankası Burak’la görüştü.
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Kendisini istemeyen Beşiktaş taraftarıyla sürekli sürtüşüp gergin bir hayat yaşamak yerine Başakşehir’e gelip, Şampiyonalar Ligi’nde oynaması konusunda ikna etti.

Kendisini istemeyen Beşiktaş taraftarıyla sürekli sürtüşüp gergin bir hayat yaşamak yerine Başakşehir’e gelip, Şampiyonalar Ligi’nde oynaması konusunda ikna etti.
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Bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı ve 22 gol atıp, 3 asist yaptı.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı ve 22 gol atıp, 3 asist yaptı.
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Burak Yılmaz'ın Trabzonspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotospor)

Burak Yılmaz'ın Trabzonspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotospor)
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Trabzonda kalmak istiyorum lafı palavra.Aklı İstanbulda.Önümüzdeki sezon Trabzonspor da olmayacağı kesin.
vay ...gercek sıkecıler. yakısırsınız bırbırınıze. sahtekarlar boluğü koyun adınızıda..
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