Arda Turan, Burak Yılmaz'ın Başakşehir'e transferi için devreye girdi!

Burak Yılmaz'ın yakın arkadaşlarından olan Arda Turan'ın, milli futbolcunun transferi için devreye girdiği belirtildi.

Arda Turan, Burak Yılmaz transferi için devreye girdi!

1 / 7 Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

2 / 7 Devre arasında Burak Yılmaz, Arda Turan için devreye girerek Muharrem Usta ile transfer için görüşmüştü ancak Trabzonspor’un içinde bulunduğu mali durum Arda’nın bordo-mavili formayı giymesine engel olmuştu.

3 / 7 Bu kez Arda Turan, Burak Yılmaz için devreye girdi.

4 / 7 Eşiyle yeniden birleşmek isteyen, kızlarıyla sürekli vakit geçirmek isteyen kankası Burak’la görüştü.

5 / 7 Kendisini istemeyen Beşiktaş taraftarıyla sürekli sürtüşüp gergin bir hayat yaşamak yerine Başakşehir’e gelip, Şampiyonalar Ligi’nde oynaması konusunda ikna etti.

6 / 7 Bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı ve 22 gol atıp, 3 asist yaptı.