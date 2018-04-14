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Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Trabzonspor'u Aykut Demir'e 5.5 milyon TL ödemeye mahkum etti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.04.2018 13:24 | Son Güncelleme

Trabzonspor'a UÇK'dan kötü haber geldi. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, bordo-mavili kulübün 2017'de sözleşmesini tek taraflı feshettiği Aykut Demir'e 5.5 milyon TL ödemesine karar verdi. Bordo-mavililer UÇK'nın kararını Tahkim Kurulu'na taşıyacak.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Trabzonspor'u Aykut Demir'e 5.5 milyon TL ödemeye mahkum etti

Trabzonspor'da başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu’nun dertleri bitmiyor...

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, 1 milyar TL’lik ağır borç yükü, 180 hukuk davası, transfer yasağı, kulüp gelirlerine temlikler ve bazı yabancı futbolcuların alacaklarının gecikmesi nedeniyle UEFA’ya başvurmaları dışında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’ndaki (UÇK) davalar da yeni yönetimin canını sıkmaya başladı.

FIRTINA, TAHKİM’E GİDİYOR

İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde transfer edilen Aykut Demir’in sözleşmesi 5 Eylül 2017 tarihinde kulüp içi disiplin yönetmeliğine aykırı davranışları nedeniyle tek taraflı feshedilmişti. Osmanlıspor’a, oradan da Giresun’a giden 29 yaşındaki futbolcu, UÇK’ya başvurmuştu. Kurul, oyuncuyu haklı buldu ve Trabzon’un 5 milyon 542 bin TL ödemesine karar verdi. Büyük şok yaşayan Bordo-Mavililer, Tahkim’e gitmeye hazırlanıyor.

SON 3 YILDA YABANCILARA 108 MİLYON EURO GİTTİ

Trabzonspor, son 3 yılda İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta döneminde 33 yabancı transferi gerçekleştirdi. Bu süreçte yabancılar için bonservis olarak 53 milyon 518 bin Euro (269 milyon 789 bin TL) ödendi. Futbolculara yıllık ücret olarak ise 55 milyon Euro (277 milyon 337 bin TL) ödeme taahhüt edildi. Söz konusu dönem içinde bonservis ve yıllık ücretlerle birlikte Fırtına’ya 108 milyon 518 bin Euro’luk ağır bir fatura çıktı.

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aykut demir

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