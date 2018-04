Rıza Çalımbay'dan disiplin vurgusu

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın ligin 29. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.



Kayserispor maçında Burak Yılmaz'ın oyuncu değişimine müdahale ettiği iddiasına yönelik bir soru üzerine Çalımbay, şunları kaydetti:



"Orada sizin düşündüğünüz gibi bir şey yok. Benim kendi yapım, karakterim, kişiliğim olsun öyle şeye izin vermeyiz. Burak, gelip arkadaşlarına müdahale edip 'Onu değiştirin, bunu değiştirin' diyecek karakterde biri değil, bundan kendisi üzülür. Oradaki olay, bizim oyuna alacağımız Uğur. Uğur'un bir problemi çıktı, oynatmadık. Normalde bundan önceki maçlarda kötü oynamadı. Biz o gün bir karar verdik. Kayserispor karşısında Okay ya da Uğur gibi oyuncular değil de bir tane çabuk oyuncu olması gerekiyor diye düşündük. Deplasmanda oynasak Okay, Uğur olabilir. Uğur ile konuştuk, problemi de vardı. Hazır görmedik, Mustafa'ya dedim. O arada sakatlanan Onazi'den haber bekliyoruz. Burak geldi, 'Bir an önce oyuncu almamız gerekiyor' dedi. Uğur'a oynayıp oynayamayacağını sordum, 'Oynarım' dedi ve girdi. Benim olduğum yerde disiplin ön planda gelir. Benim için en önemli şey takımdır. Olay bu."



"Trabzonspor'a çok faydaları olacak"

Deneyimli teknik adamı, yeni bir yönetimin göreve geldiğini belirterek, "Trabzonspor camiasına hayırlı, uğurlu olsun. Bu kongrenin daha önce de dediğim gibi hayırlı olacağını, yeni yeni şeyler olacağını, Trabzonspor'u ileriye getirecek şeylerin yapılacağına inanıyorum. Başta başkan olmak üzere hepsine başarılar diliyorum. Hepsi deneyimli, burada görev yapmış kişiler, başkanımız sporun içinde olan biri. Hem tecrübe hem bilgileriyle Trabzonspor'a çok faydaları olacaktır." diye konuştu.



Çalımbay, takımda sakat oyunculara da değinerek, "Onazi, en az 2 hafta oynayamaz. Okay cezalı, Batuhan da sakat, durumu belli değil. Sosa'nın problemi çıktı, yarın karar vereceğiz, belki 1 hafta dinlendirebiliriz. Durica ve Bero hazır, kadroya alacağız. Burak'ın hastalığı var takımdan ayrı çalışacak ama maçta yüzde 99 hazır hale gelecek." diye görüş belirtti.



"Hiçbir oyuncuya art niyetli olmam"

Çalımbay, işine saygısının sonsuz olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir arkadaşıma kötü niyetli davranmam, hiçbir futbolcuya art niyetli olmam mümkün değil. Ben bağırırım da uyarırım da, art niyetli olmam. Benim ne oyuncularla problemim yok. Oyuncularıma saygım sonsuzdur. Kendi aramızda o, bu olabilir, abartılıp gündeme gelecek konuşulacak şeyler değil. Her zaman gittiğimizde bir yerde çalışırım ama giderken bembeyaz bir şey bırakırım, kimse arkamdan konuşamaz." dedi.

