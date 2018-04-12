Burak Yılmaz seferberliği

22 lig maçında 22 gol atan ve Trabzonspor’u sırtlayan Burak Yılmaz, antrenmanlara çıkamıyor. Çekilen MR sonucunda karın kasında batma tespit edilen tecrübeli futbolcu için seferberlik ilan edildi.



Sağlık ekibi, Kral’a yoğun bir tedavi programı uyguluyor.



Teknik direktör Rıza Çalımbay da Burak’ın Osmanlıspor maçında mutlaka ilk 11’de olmasını istiyor. Kontrollü olarak salonda çalışan tecrübeli yıldız, son Kayserispor karşılaşmasında 2 gol atmıştı. Bordo-Mavililer’in Avrupa hedefi doğrultusunda maç kaçırmak istemeyen Burak’ın kesin durumu hafta sonunda netlik kazanacak.



Trabzonspor, 16 Nisan Pazartesi günü Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak.



(FANATİK)

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