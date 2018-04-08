Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, başkan adaylarının konuşmaların ardından kongre divan başkanı İlhami Algan'ın anonsuyla 11:45'te başlayan oy kullanma işlemi 17:00 itibarıyla sona erdi. Genel kurulda oy verme işlemi için sabah erken saatlerden itibaren Hayri Gür Spor Salonu'na geldiği gözlenen üyeler, kongreye büyük ilgi gösterdi.



Başkanlık seçiminde Ahmet Ağaoğlu bordo, Metin Kaya mavi, bağımsız yönetim kurulu adayı Levent Sekban ise beyaz renkli listelerle yarıştı. Tutanaklara göre 16 sandıkta toplamda 1690 delege oy kullandı.



AHMET AĞAOĞLU'NUN YÖNETİM KURULU LİSTESİ



ASİL ÜYELER: Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca, Emin Kahraman, Haluk Şahin, Mesut Çağlar

Bozoğlu, Cahit Erdem, Zeyyat Kafkas, Müminhan Bilgin, Ertuğrul Doğan, Serdar Ekrem Şirin, Yalçın Orhon

YEDEK ÜYELER: Lokman Sadıklar, Özer Bayraktar, Onur Sağır, Dursun Ali Sakarya, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Tuncay Uzunal.



AHMET AĞAOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Şu anki adıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü'nden 1979 yılında 3. kaptan olarak mezun olan Ahmet Ağaoğlu, 6 yıl boyunca uzun yol kaptanlığı yapmış ve 1986 yılında gemi acenteliği ve gemi servisi gibi hizmetler vermek üzere kendi denizcilik şirketini kurmuştur. Günümüzde de faaliyetlerini sürdüren şirket ağırlıklı olarak gemi işletmeciliği yapmaktadır.



AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Hayri Gür Spor Salonu'nda, bugün yapılacak seçimle sona erecek olağanüstü genel kurulun ikinci gününde, başkan adayları delegelere hitaben konuşma yaptı. Kura çekimi sonrası ilk olarak başkan adayı Ahmet Ağaoğlu, üyelere seslendi. Ağaoğlu, kulüpte olağanüstü şartların olduğunu ancak enkaz edebiyatı veya mali tablolarla alakalı fazla bir şey söylemek istemediğini belirtti. Bugün gelinen noktada kulübün birden fazla sorununun bulunduğunun çok açık ve net olduğunu aktaran Ağaoğlu, şunları kaydetti:



"ŞİKE İŞİNİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

"Bu sorunlarımızın başında tüzük olmaz üzere, finansal kaynaklar, idari yapı, şike süreci ve amatör branşlar gelmekte. Şike süreci belki de bir kulübün başına gelebilecek en büyük felakettir. Bu davayı yıllardan beri takip eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün yine Trabzonspor'umuzun hakkı için FIFA önünde çadır kurup, adalet nöbeti tutan neferlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu süreç tamamlanana kadar bizden önce mücadele eden başkanlarımızın, yönetimimizin, hukukçularımızın takip ettiği yolu aynı şekilde takip edeceğiz. Sonucunu alana kadar ve gidilecek en uç noktaya gidene kadar bu işin peşini bırakmayacağız."



"ALTYAPI YENİDEN ORGANİZE EDİLECEK"

Ağaoğlu, ekonomik sorunların, çözüm bekleyen sorunların başında geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Yıllık faizi, kur farkı giderleri, gelirinin tamamına yakın olan bir bilanço ile karşı karşıyayız. Banka borçlarının ivedilikle yeniden yapılandırılması ve kulübe nakit girdisi sağlamak için çalışacağız. Aralık ayına kadar kısa dönem borçlarının yükünü hafifletmek önceliğimiz. Altyapı yeniden organize edilerek Trabzonspor'un ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye gelecek. Trabzon şehri, futbolun kitabını yazmış bir kenttir. Futbolun tarihini, futbolun kitabını bu kent yazdı. Futbolun kitabının felsefesinin yazıldığı bir kent, 100 yılı aşkın bir süredir bu coğrafyanın futbolla yatan kalkan, bilimsel futbolu ilk defa ülkeye öğreten bir kentin bireyleri ve böyle bir takımın taraftarıyız. Geldiğimiz noktada birtakım sıkıntılarla karşı karşıya olabiliriz. Futbol bizim kanımızda ve damarlarımızda var."



"Sabır kelimesi ile de aramız hoş değil ama biraz sabrederek bütün bu zorlukların üzerinden gelecek yapıya sahibiz." diyen Ağaoğlu, "Birkaç sene içinde başta ekonomik zorluklar olmak üzere bütün zorlukların üstesinden gelebilecek yapıya sahibiz. Bunu birlikte başaracağız. Altyapı kesinlikle yeniden organize edilecek. Trabzonspor'un ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye getirilecek. Futbol akademisi, altyapı ile olan programlarımız içinde yer alacak. Maliyeti yüksek değil, performansı yüksek oyuncular olacak. Trabzonspor'u hedeflerine taşıyacak kadro olmazsa olmazımızdır" ifadelerini kullandı.



1. SANDIK SONUCU

AHMET AĞAOĞLU: 157

METİN KAYA: 7

LEVENT SEKBAN: 3



2. SANDIK SONUCU

AHMET AĞAOĞLU: 165

METİN KAYA: 16

LEVENT SEKBAN: 0

GEÇERSİZ OY: 10



3. SANDIK SONUCU

AHMET AĞAOĞLU: 132

METİN KAYA: 18

LEVENT SEKBAN: 0

GEÇERSİZ OY: 11

4. SANDIK SONUCU

AHMET AĞAOĞLU: 117

METİN KAYA: 7

LEVENT SEKBAN: 0

GEÇERSİZ OY: 12

5. SANDIK SONUCU

AHMET AĞAOĞLU: 114

METİN KAYA: 5

LEVENT SEKBAN: 0

GEÇERSİZ OY: 9



6. SANDIK SONUCU

AHMET AĞAOĞLU: 95

METİN KAYA: 12

LEVENT SEKBAN: 0

GEÇERSİZ OY: 9



7. SANDIK SONUCU

AHMET AĞAOĞLU: 90

METİN KAYA: 15

LEVENT SEKBAN: 0

GEÇERSİZ OY: 9