Trabzonspor'un eski golcüsü Hyun Jun Suk, FIFA’ya başvurdu

Trabzonspor'un geçen sezon Porto’dan kiraladığı ancak beklenen verim alınmadığı için devre arasında başka takıma gönderdiği Hyun Jun Suk, Trabzonspor’dan 452 bin 250 Euro fesih tazminatı olduğu iddiasıyla FIFA’ya başvurdu.



Trabzonspor bu başvuruya, “Usulüne uygun olarak ödeme talebinin olmadığı ve FIFA’ya başvuru hakkı bulunmadığı” yanıtını verdi. (Habertürk)





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