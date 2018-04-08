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Trabzonspor'un eski golcüsü Hyun Jun Suk, FIFA’ya başvurdu

08 Nisan 2018 | 16:06

Hyun Jun Suk'tan Trabzonspor'a FIFA şoku! Trabzonspor'un sezon başında Porto'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Hyun Jun Suk, 452 bin 250 euro fesih tazminatı olduğu için FIFA'ya gitti.

Trabzonspor'un eski golcüsü Hyun Jun Suk, FIFA’ya başvurdu

Trabzonspor'un geçen sezon Porto’dan kiraladığı ancak beklenen verim alınmadığı için devre arasında başka takıma gönderdiği Hyun Jun Suk, Trabzonspor’dan 452 bin 250 Euro fesih tazminatı olduğu iddiasıyla FIFA’ya başvurdu.

Trabzonspor bu başvuruya, “Usulüne uygun olarak ödeme talebinin olmadığı ve FIFA’ya başvuru hakkı bulunmadığı” yanıtını verdi. (Habertürk)

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