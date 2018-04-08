Muharrem Usta'dan tarihi Rizespor itirafı

Karşılaşma sonunda duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Muharrem Usta çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"1989'da üniversiteden mezun oldum. Geçen sene 30 yıl sonra o dönemki arkadaşlarımı son maçımız olan Bursaspor maçına çağırdım. Bursaspor'la oynarken, Rize'yle çok uzun yıllardır süren tatsız bir durum var. Bunu düzeltme şansı vardı. Kamp varken, Ersun Hoca'ya gidip ona "Hocam bu maçı kazanırsak, kaybedersek sonuçlar ne olur diye söyledim. 2 şehrin arasında 30 yıldır süren bir sorun kaldırılalım. Saydım saydım. Kaybedersek ne olur sözü üzerine çok net bir şekilde ifade ettim. Artık top sizde. Hadi oyunculara da 70 bin, berabere kalırlarsa da 50 bin prim veriyorum.





Arkadaşlarım benim locamdaydı ve burada Rizespor kümeye gittiğinde 30 yıl sonrası toparladığım arkadaşların yanında düştüğüm durum... Kardeş şehrimiz Rize. Ben gerçekten iki şehrin kardeşliğini pekiştirmek adına çok çalıştım. O günü hatırladığımda hala üzülürüm. Bilsinler ki; Muharrem Usta gereken her şeyi yaptı. Onlar Trabzon'la olan dostluğu kaybetmesinler. O benim en hüzürlü dönemim olacak. Onu hayatım boyunca unutamayacağım. Elimden geldiğince iyi bir örnek olmaya çalıştım. Mutlaka hatalar yapmışımdır. Herkes hakkını helal etsin





“Trabzonspor ile Rizespor arasında oluşan durum beni çok üzdü. Ama bu sorunu kaldırmak için yapmadığım en ufak şey olmamıştır. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasıyla ben aslında o gün Ersun Hoca ile yolları ayırma kararı vermiştim. Ancak; Trabzonspor üzerine leke gelir diye, o maçtan sonra gönderdin ne oldu diye konulara girilir diye ben onu göndermedim ve sabrettim. Türkiye’de bir teknik direktörün arkasında durunca başarı gelebileceğine inandım. Arsenal mesela öyle gidiyordu. Hata mı yaptım hocanın arkasında durarak? Evet hata yaptım. Yönetimimde talihsizlikler oldu. Bütün bunlara rağmen buralardaysak, Trabzonspor logosu ile buralardayız. Rahmetli kurucularımıza, başkanlarımıza, bütün emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum."

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