Trabzonspor'da yerli rüzgarı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 yenen Trabzonspor'da, bu sezon gollerin büyük bölümü yerli oyunculardan geldi. Ligde 28 haftalık periyotta 50 kez fileleri havalandıran bordo-mavili takımın gollerinin 36'sını, yerli oyuncular kaydetti.



Yerli oyuncular, Karadeniz ekibinin attığı gollerde yüzde 72'lik bir orana sahip olurken, Trabzonspor, Süper Lig'de yerli oyuncuları en çok fileleri havalandıran takım olarak dikkati çekti.



Burak Yılmaz'dan 22 gol

Trabzonspor'un en golcü oyuncusu, 22 golle milli futbolcu Burak Yılmaz oldu.



Burak Yılmaz'ın ardından Yusuf Yazıcı 6, Olcay Şahan ve Abdülkadir Ömür 3'er, Okay Yokuşlu 2 gol kaydetti.



Yabancı oyunculardan ise Hugo Rodallega ve Dame N'Doye 4'er, Juraj Kucka 3, Ogenyi Onazi 2 ve Matus Bero da 1 olmak üzere 14 gol attı.



42 puana yerli katkısı

Trabzonspor'da yerli oyuncular, 28 maçın 20'sinde gol atma başarısı gösterdi. Yerli oyuncuların gol attığı maçlarda bordo-mavili takım, 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, ligdeki 45 puanının 42'sini yerli oyuncuların gol attığı maçlarda elde etti.