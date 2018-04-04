Rıza Çalımbay: Avrupa yolunda mutlaka kazanmalıyız



Çalımbay, ligin 28. haftasında 7 Nisan Cumartesi günü sahalarında oynayacakları müsabaka öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.



Geçen hafta oynadıkları Galatasaray karşılaşmasına değinen deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:



"İki takım için de zor olan bir maç oynadık. Galatasaray'la, Trabzonspor'da göreve başladığımda ilk iç saha maçını oynadık. Trabzon camiası için de önemli bir maçtı. Nasıl bu maç Galatasaray camiası için önemliyse aynısı Trabzonspor için de geçerliydi. Trabzonspor, o maçtan önce iç sahada oynadığı iki karşılaşmada mağlup olmuştu. Biz o maçı oynadığımızda kazanırken en büyük desteğimiz taraftarımızdı ve maçın başından sonuna kadar verdikleri destekti. Oynamayan oyuncuyu bile oynatacak bir taraftar vardı o maçta. İşte bu son maçta Galatasaray da aynı şekilde taraftarıyla bütünleşti. Açıkçası biz o baskıyı bekliyorduk."



"Galatasaray maçının öyle bitmesinden dolayı üzgünüz"

Maçta ilk pozisyona giren takımın kendileri olduğunu kaydeden Rıza Çalımbay, şöyle devam etti:



"Beklerine dikkat ederek Abdülkadir'i orada kullanacaktık. İyi de bir pozisyon yakaladık, maalesef değerlendiremedik. Sonra Galatasaray'dan beklediğimiz baskıyı yedik ancak biz onu atlatacağımızı düşünürken maalesef gol yedik. İkinci yarı oyunumuzu oturttuk ve pozisyon da bulmaya başladık. İyi bir maç geçireceğimizi düşünüyorduk ancak ikinci golü yemeyi beklemiyorduk. En kötü, skoru 1-0 götürüp, mutlaka pozisyona girip golü atıp maçı bitirmekti amacımız ancak maalesef bazen istediğimiz şeyler olmuyor. Maçın öyle bitmesinden dolayı üzgünüz. Biz o maçı daha iyi bitirebilir ve daha iyi oynayabilirdik. Elimizdeki en iyi kadromuzu sahaya çıkardık ve hepsinden de kapasitelerinin üzerinde şeyler istedik ancak maalesef bazen istediğiniz şeyler olmuyor. Öyle bir maç yaşadık."



"Herkesin bu maçta bütünleşmesi lazım"

Kayserispor maçının gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım yolunda mutlak kazanılması gerektiğine vurgu yapan Çalımbay, "Önümüzde Kayserispor maçı var ve bizim için hayati değerde önemli. Avrupa yolunda mutlaka kazanmalıyız. Bu, üç ihtimalli değil, tek ihtimalli maç. Bu maça herkesin odaklanması gerekiyor. O nedenle toplantıyı da öne aldık ki her şeyimizle maça hazırlanalım." değerlendirmesinde bulundu.



Bu maçta taraftara çok ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Herkesin bu maçta bütünleşmesi lazım. Kendi sahamızda çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bize, futbolcu arkadaşlarımıza ve taraftarlarımıza önemli işler düşüyor. Kongre ya da başka bir şeyi düşünecek durumda değiliz." şeklinde görüşlerini aktardı.



"Trabzonspor'a Burak'ın katkısı konuşulmaz bile"

Bir gazetecinin, "Burak Yılmaz çok fazla ofsayta düşüyor. Görüşünüz nedir?" sorusuna Çalımbay şu yanıtı verdi:



"Türkiye'deki forvetlerin içinde Burak'ta olan özellik belki de hiçbirisinde yok. Öne çok güzel koşular yapması. Bu konuda Burak'ı suçlamak doğru değil. Tabii ki ofsayta düşecek. Galatasaray'da oynayan arkadaşları var, Burak'ın özelliklerini bilen oyuncular. Onun için Burak'ın o özelliklerine çok dikkat etmişlerdir. Ben bir ara yardımcı hakem arkadaşın yanına gidip, 'Hocam hepsinde haklısın ancak bir pozisyonda ofsayt yok.' dedim. Oluyor, kolay değil. Bu sadece Burak'tan kaynaklanan bir şey değil. 'Burak şunu yaptı, bunu yaptı.' diye konuşmaya gerek yok. Trabzonspor'a Burak'ın katkısı konuşulmaz bile, mükemmel işler yaptı. Fedakarlık yaptığı maçlar oldu. Her maç Burak'ın istediği gibi olmayabilir. Bence bu konuları konuşmaya gerek yok. Oynadığı maç sayısı az, attığı gol sayısı fazla."



"Olcay'ın o konuda kötü niyetli olmadığını düşünüyorum"

Çalımbay, Olcay Şahan'ın Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada genç oyuncuları eleştirmesiyle ilgili bir soru üzerine, deneyimli futbolcuyla dün konuştuğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bana yanlış anlaşıldığını söyledi. Hatta, 'Ben her zaman onlara destek çıkan biriyim, sonuna kadar da destek çıkacağım. Yanlış anlaşıldı. Ben onları söylemek istemedim.' dedi. Ben de katılıyorum. Olcay'ın bilerek arkadaşlarını suçlaması gibi bir şey mümkün değil. O karakterde bir insan değil. Belki de takımda en pozitif arkadaşlardan bir tanesi ama ne olursa olsun yine de konuşmaması gerekiyor. Futbolun dışında olaylar olmaması gerekiyor. Özellikle futbolcu arkadaşlarımızın ve bizlerin de dikkat etmesi gerekiyor. Olcay'ın o konuda kötü niyetli olmadığını düşünüyorum."



Jose Sosa'nın, Trabzonspor dergisine yaptığı "En iyi kadro bizde." açıklamasını da değerlendiren tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:



"Sosa'nın görüşlerini açıklaması gayet doğal. Ben buraya gelirken bir şey oldu da geldim. Şöyle bir şey oldu; bir kriz vardı ve göreve geldik. Bu kadro benden önce de buradaydı. Onun için 'Kadro öyleydi, böyleydi.' diye bir şey yok. Burada yaşadığımız birçok şanssızlıklar oldu. Galatasaray maçına çıkan kadro, sakatlarımız hariç en iyi kadromuzdu ve çıkan kadro bu. Sosa da bu, diğer arkadaşlarımız da bu, buna söyleyecek bir şeyimiz yok. Arkadaşlarımız kapasitelerinin en üstüne çıkmak zorunda. Eksiklerimiz mutlaka var. Belki atmosferden ya da başka nedenlerden bu kadronun vereceği daha fazla olmalıydı ama olmadı. Saha içi kadar saha dışı etkenler de oluyor."