Jose Sosa: Hep daha iyi olmak istiyorum

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Jose Sosa, Trabzonspor dergisinde yer alan röportajında, bordo-mavili takıma transfer olma hikayesi, kulüp ile taraftar hakkındaki düşünceleri ve performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Trabzonspor'a transfer olma sürecini anlatan Sosa, "Açıkçası en başta Milan'dan ayrılmak gibi bir düşüncem yoktu. Türkiye ve başka ülkelerden çeşitli teklifler aldım. Sonra devreye Olcay Şahan girdi ve bana Türkiye'de çıkan transfer haberlerinden bahsederek, 'Trabzonspor'a gelmelisin. Çok iyi bir takım kuruluyor ve sen de aramızda olmalısın. Burada olmana ihtiyacımız var.' dedi. Bu görüşme sonrası menajerimle bağlantı kuruldu. İş ciddiye binince başkanımız devreye girdi ve benimle görüşmek üzere Milano'ya geldi. Başkanımızı görünce benimle ne kadar çok ilgilendiklerini ve ciddiyetlerini anladım. Hızlı, etkili ve olumlu bir süreç oldu." ifadelerini kullandı.



"Ülkenin en iyileri bizde"

Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirten Arjantinli futbolcu, şunları kaydetti:



"Futbolda yeni kurulan takımların hemen büyük başarılar kazanmasının garantisi yok. Oyuncuların birbirine alışması gerekiyor. Saha dışındaki karakterlerinin bile alışması zaman alabiliyor. Biz bu süreci büyük ölçüde atlattığımızı düşünüyorum. Oyuncuları tek tek ele aldığımızda belki de ülkenin en iyileri bizde. Hem gençlerin hem de tecrübelilerin büyük potansiyele sahip olduklarını ve büyük işler başarabileceklerini görüyoruz. Bu takımın zamana ihtiyacı vardı. Ben de ilk geldiğimde oyunculara, takıma ve şehre alışmakta zorluk çektim. Bu normal bir geçiş sürecidir. Bu süreci tamamladığımızı düşünüyorum. Artık saha içindeki oyunumuz ve aldığımız sonuçlarla birlikte bunun fark edildiğini düşünüyorum. Genelde bu kadar yetenekli ve büyük oyuncuyu buluşturduğunuzda bazı sorunların ortaya çıkması muhtemeldir. Çünkü futbolun içinde gelişen, kişilik çatışmaları ve birçok şey olabilir. Bizim takımımızda bu yok. Bu durum beni çok mutlu ediyor."



Şu anki performansından mutlu olmadığına dikkati çeken Sosa, "Bunu söylerken yanlış anlaşılmak istemem. Kötü olduğum veya takım olarak kötü olduğumuz anlamına gelmesin. Ben kişisel olarak her zaman bir adım fazlasını isteyen biriyim. Futbolda ne kazanmış olursanız olun hep bir adım sonrası vardır. Daha iyisini yapmanız gerekebilir. Kazandığımız ve çok iyi oynadığım maçlardan sonra bile hep kendimi eleştiririm ve daha iyi olabileceğimi, işimi daha iyi yapabileceğimi düşünürüm. Bunu isteyen biri olarak kendi performansımdan memnun değilim ancak elimden geleni yapmaya çalışıyorum, kötü olduğumu düşünmüyorum, sadece hep daha iyi olmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.



Jose Sosa, milli takımla ilgili beklentilerine değinerek, şunları aktardı:



"Tüm oyuncular kendi milli takımlarında oynamak ister. Benim de böyle bir hedefim var. Şu an için bunun zor olduğunu biliyorum. 2018 FIFA Dünya Kupası için kadro neredeyse hazır durumda. Bunun çok fazla değişemeyeceğini biliyorum ancak öncelikle benim Trabzonspor'da başarılı olmam gerekiyor."