Trabzonspor'da geçen sezona göre değişen yok

Spor Toto Süper Lig'de haftayı deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle kapayan Trabzonspor'da, geçen sezona benzer bir grafik ortaya koydu.



Geçen sezon ligin 27 haftalık bölümünde 13 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 44 puan toplayan Karadeniz ekibi, 5. sırada yer aldı.



Bordo-mavililer, bu sezon ise aynı dönemde 11 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyetle 42 puan elde ederek yine haftayı 5. sırada tamamladı.



Trabzonspor, geçen sezondan 2 puan daha az toplarken lig sıralamasında ise aynı yerde yer alarak çok farklı bir tablo ortaya koymadı.



Yanal ile 8 maç

Trabzonspor, sezona başladığı teknik direktör Ersun Yanal ile ligin ilk 8 haftalık döneminde 9 puan toplayarak 1,12 puan ortalamasında kalmıştı.



Karadeniz ekibi, Yanal ile ligde 8 maçta, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı.



Çalımbay ile 33 puan

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 33 puan elde etti.



Çalımbay ile 1,73 puan ortalamasıyla maçlarını oynayan Karadeniz ekibi, ligin 16. haftasında zirveye 5 puan yaklaşmasına karşın ligin ikinci yarısında kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.

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