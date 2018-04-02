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Galatasaray taraftarı ile Burak Yılmaz arasında gerginlik
1 saat önce
Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz ile Galatasaray taraftarı arasında maç öncesi gerginlik yaşandı.
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Spor Toto Süper Lig’de haftanın maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde Galatasaray’ın eski golcüsü Burak Yılmaz ile sarı-kırmzılı taraftarlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
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Taraftarların tepki gösterdiği Burak Yılmaz, tribünlere dönerek “Sakin olun” şeklinde bir işaret yaptı.
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Galatasaray taraftarlarının tepkisi dinmeyince Burak Yılmaz, taraftarı alkışlayarak tribünün önünden uzaklaştı.
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Galatasaray taraftarları, maç içinde de top Burak Yılmaz’a geldiğinde ıslıklayarak tepkilerini sürdürdü.
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Burak Yılmaz, Trabzonspor’dan Galatasaray’a 2012 yılında transfer olmuş, 3.5 yıl giydiği sarı-kırmızılı formaya 2016 yılının Şubat ayında veda etmişti.
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