Galatasaray taraftarı ile Burak Yılmaz arasında gerginlik

1 / 7 Spor Toto Süper Lig’de haftanın maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde Galatasaray’ın eski golcüsü Burak Yılmaz ile sarı-kırmzılı taraftarlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.