SPOR

Galatasaray taraftarı ile Burak Yılmaz arasında gerginlik

1 saat önce

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz ile Galatasaray taraftarı arasında maç öncesi gerginlik yaşandı.

Galatasaray taraftarı ile Burak Yılmaz arasında gerginlik
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Spor Toto Süper Lig’de haftanın maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde Galatasaray’ın eski golcüsü Burak Yılmaz ile sarı-kırmzılı taraftarlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

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Taraftarların tepki gösterdiği Burak Yılmaz, tribünlere dönerek “Sakin olun” şeklinde bir işaret yaptı.

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Galatasaray taraftarlarının tepkisi dinmeyince Burak Yılmaz, taraftarı alkışlayarak tribünün önünden uzaklaştı.

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Galatasaray taraftarları, maç içinde de top Burak Yılmaz’a geldiğinde ıslıklayarak tepkilerini sürdürdü.

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Burak Yılmaz, Trabzonspor’dan Galatasaray’a 2012 yılında transfer olmuş, 3.5 yıl giydiği sarı-kırmızılı formaya 2016 yılının Şubat ayında veda etmişti.

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Çin’in Beijing Sinobo Guoan takımına giden Burak Yılmaz, bu sezon başında Trabzonspor’a geri dönmüştü.

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Bu sezon Trabzonspor formasını 20 maçta giyen milli golcü, 20 gol kaydetti.

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