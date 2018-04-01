Rıza Çalımbay'dan Hubocan ve Olcay Şahan'a tepki

Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray deplasmanında oynayan takımların baskı yemesinin doğal olduğunu belirterek, karşılaşmayla ilgili olarak şunları kaydetti:



"Oyuncularımızdan en çok istediğimiz şey çıkarken top kaptırmamalarıydı. Maalesef ilk yarıda bundan bir gol yedik. İkinci yarıda taktik değişikliğini yaptık, oyun çok iyi gidiyordu. Sonra yine defansımızdan çıkarken bir top daha kaptırıp bir gol daha yedik. Galatasaray sahasında, oyuncular istemese bile taraftarla bir baskı kuruyor, bunu atlatmamız gerekiyordu. İlk gol pozisyonuna giren biziz, maalesef atamadık. İkinci yarıda Yusuf karşı atamadı sonrasında golü yedik. Kazanmak için elimizdeki kadronun hepsini kullandık. Çok geç bir gol bulduk, Galatasaray'a karşı böyle hatalar yaparsan mağlubiyet kaçınılmaz olur. İkinci yarıda üstünlüğü de kurduk ama maçı kurtaramadık."



Çalımbay, Hubocan'ı oyundan almasının sebebini ise Gomis'e yaptığı gereksiz faul olarak açıklarken, "Hubocan'ın çıkma nedeni kötü oynaması değil. İlk yarının sonunda Gomis'e öyle bir faul yapma hakkı yok. Öyle bir kart göremez. İkinci sarı kartı görerek oyundan atılabilirdi. Yusuf ve Sosa'yı ofansif olarak güçlü olalım diye oynattım. Gomis çok akıllı bir forvet, faul almasını çok iyi biliyor. 10 kişi kalmak bizim için telafi edilmez sonuçlara yol açabilirdi. Son iki maçımızda Okay mükemmel şekilde stoperde oynadı. Hata yaptığına bakmayın, benim değişikliğim bir hata değil, bilerek yapılan bir şey" ifadelerini kullandı.



Deneyimli teknik adam, "Hücumda çok kaliteli oyuncularınız var, buna rağmen beklenen neden olmuyor?" sorusuna, "Ben bu takımın başına sonradan geldim. Bir şeyler olmuyordu ki ben oraya geldim. Benden sonra 1 oyuncu geldi. Orada bir şeyler var, biz de bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Beklentinin uzağında kalan arkadaşlar oldu. Milli takımlara çok oyuncumuz gitti. Belki bundan kaynaklanıyor olabilir. Bu işler göründüğü gibi değil. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalıştık" cevabını verdi.



"OLCAY'IN AÇIKLAMALARINA KATILMIYORUM"

Rıza Çalımbay, bordo-mavili oyuncu Olcay Şahan'ın karşılaşma sonrasında yaptığı, "Çok genç oyuncumuz var. Bugün bunun bedelini ödedik" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:



"Olcay'ın açıklamalarına katılmıyorum. Genç oyuncu diye bir şey yok. Herkes oyuncudur, ben 17 yaşında Beşiktaş'ta oynadım. Abdülkadir ve Yusuf'un oynaması kadar güzel bir şey yok. Bu maçları da yaşayacaklar. Genç oyuncuların oynaması çok iyi bir şey. İlla böyle maçları tecrübeli oyuncular mı oynayacak? Yusuf iki milli maç oynadı, düşüş olabilir. Bu görüşe katılmıyorum."



Çalımbay, "Olcay, 'Galatasaray taraftarlarını tebrik ediyorum, Şikeci Trabzon diye bağırıyorlar demek ki Fenerbahçe'yi destekliyorlar' açıklamasını da yaptı. Bununla ilgili yorumunuz nedir?" sorusuna ise, "Yanlış yani futbolcunun böyle şeylere girmemesi gerekiyor. Bizim işimiz futbol oynamak. Taraftar bağırır, eleştirir, tezahürat yapar, bunlar futbolun bir parçası. Saygı duymak gerekiyor, herkesin kendine göre bir fikri, tezahüratı vardır. Bize yakışan sahada konuşmak" cevabını verdi.

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