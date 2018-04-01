Olcay Şahan'dan olay şike ve Galatasaray sözleri
01 Nisan 2018 | 21:19
Trabzonsporlu Olcay Şahan, Galatasaray maçı sonrası "Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum. Şikeci Trabzonspor diye bağırabiliyorlarsa, Fenerbahçe'yi destekliyorlar demektir. Böyle şeyleri görmek güzel" dedi.
Trabzonspor'un milli futbolcusu Olcay Şahan, 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Galatasaray taraftarlarının 'Şikeci Trabzon' diye bağırdığını belirten Olcay Şahan, "Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum. 'Şikeci Trabzonspor' diye bağırabiliyorlarsa, Fenerbahçe'yi destekliyorlar demektir. Böyle şeyleri görmek güzel" ifadelerini kullandı.
Maçla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Olcay Şahan, "Çok genç oyuncularımız var. Bugün de onun bedelini ödedik. Tecrübe kazandılar. Genç oyuncuların olursa, büyük maçlarda bazen sıkıntı yaşayabiliyorsun. Bugün kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyorduk ama olmadı. Üzgünüz" dedi.
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