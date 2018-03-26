Trabzonspor'un golcüleri Yusuf ve N'Doye

Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'da, 20 golü bulunan Burak Yılmaz'ın yanı sıra Yusuf Yazıcı ve Dame N'Doye da skor üretmede bordo-mavili takımının en büyük kozları olacak.



Ligde son 3 maçta sarı-kırmızılı takımı yenen bordo-mavililerde, Senegalli futbolcu Dame N'Doye sarı-kırmızılı takıma karşı oynadığı 3 maçta 3, Yusuf Yazıcı da 2 maçta 2 gol atmayı başardı.



İlk olarak 2016-2017 sezonunun 8. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta forma giyen N'Doye, bordo-mavili takıma 3 puanı getiren golü kaydetti.



Aynı sezonun 25. haftasında Trabzon'da oynanan ve bordo-mavili takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada golleri Dame N'Doye ve Yusuf Yazıcı attı.



Bu sezon ligin 10. haftasında Medical Park'ta oynanan maçı Trabzonspor, yine Dame N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.



Gol sıralaması da aynı

Trabzonspor'un Galatasaray karşısında son 2 maçta 2 golünü de aynı oyuncular aynı sıralamayla attı. Bordo-mavili takımın 2-0 ve 2-1 kazandığı maçlarda ilk golü N'Doye, ikinci golü de Yusuf Yazıcı atarak takımlarına 3 puan kazandıran isimler olarak dikkati çekti.



Son yenilgi 764 gün önce

Trabzonspor, Galatasaray karşısında en son yenilgisini 21 Şubat 2016 tarihinde deplasmanda oynadığı karşılaşmada 2-1'lik sonuçla aldı.



Bordo-mavililer, ligde 764 gündür rakibi karşısında yenilgi yüzü görmüyor.

PAYLAŞ