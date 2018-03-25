N'Doye'un Galatasaray iddiası

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda 1 Nisan Pazar günü G.Saray ile karşılaşacak Trabzonspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın en büyük kozlarından biri de Dame N'Doye olacak. 33 yaşındaki forvet bu sezon attığı kritik gollerle dikkat çekerken, sonradan oyuna girdiği maçlarda takımına önemli katkı sağlıyor.



Bu sezon ligde 18 maçta forma giyen Senegalli oyuncu, 8 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Bin 8 dakika sahada kalan oyuncu 4 gol attı ve 4 asist yaptı. Senegalli forvet, "Son iki maçımızı kazanarak Avrupa kupaları yolunda sağlam bir adım attık. Kalan 8 maça odaklandık. G.Saray derbisinde görev verilirse yine golümü atacağım" ifadesini kullandı.



G.SARAY'I BOŞ GEÇMİYOR

2015-16 sezonunda Trabzonspor'a gelen ve istenen performansı bir türlü sergileyemeyip kiralık olarak İngiltere'nin yolunu tutan N'Doye, sarı-kırmızılı takıma karşı oynadığı 4 maçın 3'ünde gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, geldiği ilk sezonda çıktığı G.Saray derbisinde bordo-mavililer, rakibine 1-0 yenilmişti. N'Doye, 2016-2017'de ise Cimbom ile hem deplasmanda hem de içeride oynanan iki karşılaşmada gol kaydetti. Söz konusu sezonun 8. haftasında deplasmanda G.Saray'ı 1-0 yenen Trabzonspor'da gol N'Doye'un ayağından gelmişti. Trabzon'da oynanan derbiyi de Fırtına 2-0 kazanmıştı. Goller N'Doye ve Yusuf'tan gelmişti.2017-18'de ise Trabzon'da iki takım arasında oynanan ve bordo- mavililerin 2-1 üstünlüğü ile sona eren ilk karşılaşmada golleri yine N'Doye ve Yusuf attı.



GOL ATTIĞI MAÇLARI KAZANIYOR

Çalımbay'ın, Burak Yılmaz ve Rodallega'nın yokluklarında forvet hattında görev verdiği N'Doye, zaman zaman sol açık oynayarak takımına katkı sağlamaya çalıştı. Golcü oyuncu bu sezon Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 , Osmanlıspor'u 4-3, Antalyaspor'u 3-0 ve Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 mağlup ettiği maçlarda 1'er gol atma başarası gösterdi. N'Doye'un gol attığı maçlarda Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrıldı. Senegalli oyuncu edilen 12 puana katkı sağladı.



PEREİRA: ''TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ İLE KAZANACAĞIZ''

Karadeniz ekibinin tecrübeli defans oyuncusu Pereira, G.Saray derbisini kazanacaklarını söyledi. 33 yaşındaki Portekizli, "Biz çok iyi bir takımız. Her takımı da yenebiliriz. Muhteşem taraftarımızın desteği ile kazanan biz olacağız" ifadesini kullandı.

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