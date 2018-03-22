Schalke'den Yusuf Yazıcı için 12 milyon euro

Olcay Şahan'ın abisi Osman Şahan, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a Schalke'den 12 milyon euroluk (57.6 milyon lira) teklif getirdi.



Alman ekibinin, bir dönem Schalke forması giyen Hami Mandıralı'dan da bilgi aldığı öğrenildi.



Yusuf Yazıcı için 12 milyon euronun az bulunabileceği ama sözleşmesine bir sonraki satıştan pay maddesinin konulması durumunda Trabzonspor'un Yusuf'tan kazanacağı rakamın 20 milyon euroları bulabileceği iddia edildi.



DORTMUND DA İZLEMİŞTİ



Trabzonspor'da kısa bir süre duraklama dönemi geçirdikten sonra 4-1 biten yeni Malatya maçında iki harika gol atan Yusuf Yazıcı için Almanya'nın ünlü kulübü Borussia Dortmund'un scoutlarının Trabzon'a geldikleri ortaya çıkmıştı. Malatya karşısında milli futbolcuyu doksan dakika çıplak gözle takip eden Dortmund'un kurmayları, 21 yaşındaki oyuncunun attığı iki gole hayran kaldıkları öğrenildi. Alman kulübünün Yusuf'un dış saha performansını dahi inceledikleri, aile ve özel yaşantısıyla ilgili de menajerinden bilgiler aldıkları belirtildi. Dortmund'un Yusuf Yazıcı'nın Milli Takım performansını da takip edecekleri ve Trabzonspor'un kapısının çalacakları öğrenildi.

(Akşam)