Trabzonspor'da golcü katkısı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası sonunda santrfor oyuncularından geçen sezona göre daha çok verim aldı.



Geçen sezon ligin 26. haftası sonunda bordo-mavili takım 28 gol kaydederken bu sezon aynı dönemde sadece santrfor oyuncuları Burak Yılmaz (20), Dame N'Doye (4) ve Hugo Rodallega (4) toplam 28 gol attı.



Karadeniz ekibi, 26 hafta sonunda santrfor oyuncuların verdiği katkıyla daha golcü bir kimlik ortaya koyarak geçen sezona göre aynı döneminden 17 gol daha fazla atıp 45 golü buldu.



Burak Yılmaz'ın katkısı büyük

Trabzonspor'a sezon başında Çin'in Beijing Guoan takımından geri dönen Burak Yılmaz, 26 hafta sonunda 20 lig maçında 1716 dakika görev yaparken rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Burak, takımının en golcü ismi olurken gol krallığı yarışında da Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in ardından ikinci sırada yer aldı.



Burak Yılmaz'ın forma giydiği 20 karşılaşmada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 36 puan topladı.



Burak, ligde 86 dakikada bir gol atarken, forma giydiği 20 maçın 14'ünde rakip fileleri havalandırmayı başardı.



N'Doye ve Rodallega'dan 4'er gol

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın yokluğunda forma şansı yakalayan Hugo Rodallega da 18 maçta 396 dakika görev yaptı, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.



Senegalli futbolcu Dame N'Doye da 18 maçta 999 dakika sahada kalırken rakip filelere 4 gol göndererek takımına katkı sağladı.



Özellikle son haftalarda hücumda yaptığı katkıyla taraftarın tekrar beğenisini kazanan N'Doye'un gol attığı 4 maçı da bordo-mavililer, kazandı.



Geçen sezon 11 golde kalmışlardı

Trabzonspor'da geçen sezon Hyun-Jun Suk, Muhammet Demir, Dame N'Doye, Ramil Sheidaev ve Hugo Rodallega santrfor oyuncuları olarak görev yaparken 34 hafta boyunca 11 gol atmışlardı.



Muhammet Demir, Sheidaev ve Suk, gol kaydedemeden bordo-mavili takımdan ayrılırken, N'Doye 27 lig maçında 5, Hugo Rodallega da 15 maçta 6 gol kaydetmişti.

PAYLAŞ