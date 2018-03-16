Okay Yokuşlu'nun serbest kalma bedeli 7.5 milyon euro
16 Mart 2018 | 12:06
Trabzonspor'un genç yıldızı Okay Yokuşlu'nun serbest kalma bedeli belli oldu. Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Okay Yokuşlu'nun sözleşmesinde 7.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Trabzonspor’da son dönemin parlayan yıldızı olan genç futbolcu Okay Yokuşlu Avrupa ekiplerinin dikkatini çekerken sözleşmesinde “7.5 milyon Euro’ya serbest kalır maddesi” dikkat çekti. Sözleşmesini geçtiğimiz sezon yenileyen Yokuşlu, 2020 yılına kadar Bordo-Mavili formayı giyecek. Başarılı oyuncunun serbest kalma bedelinin şimdiden birçok kulübün iştahını kabarttığı bildirildi. (Habertürk)
YORUMLARI GÖR