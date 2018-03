Trabzonspor'un en istikrarlı futbolcusu Okay Yokuşlu

Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'da takımının ilk golünü kaydeden Okay Yokuşlu, Kayserispor'dan geldiği 2015-2016 sezonundan itibaren son 3 sezonda bordo-mavililerin en fazla forma giyen oyuncusu oldu.



Bordo-mavili futbolcu, 2015-2016, 2016-2017 sezonu ve bu sezon Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları olmak üzere çıktığı 117 resmi karşılaşmanın 99'unda görev yaptı.



Trabzonspor'daki ilk sezonunda ligde 27, Türkiye Kupası'nda 7, Avrupa kupalarında 2 maç olmak üzere 36 maç oynayan 24 yaşındaki orta alan oyuncu, 2 bin 813 dakika görev yaptı. Bordo-mavili futbolcu ligde 2, Avrupa'da 1 gol olmak üzere 3 golle sezonu tamamladı.



Bordo-mavili futbolcu, 2016-2017 sezonunda ise ligde 29, Türkiye Kupası'nda 8 olmak üzere 37 maçta 2 bin 834 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu ligde 2, Türkiye Kupası'nda ise 3 gol kaydetti. Bu sezon ise milli oyuncu, ligde 23 maçta, Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giyerek toplam 26 maçta 2 bin 295 dakika görev yaptı. Ligde bu sezon 2 gol atan Okay Yokuşlu, 3 sezonda toplam resmi maçlarda 10 gole ulaştı.



Bu sezonki katkısı

Ligde 3-1'lik Teleset Mobilya Akhisarspor maçında takımının ilk golünü kaydeden Okay Yokuşlu, Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1 galip gelinen maçta da rakip fileleri bir kez havalandırmıştı. Trabzonspor, deplasmanda oynanan bu iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak 6 puan elde etti.



100. maçı Evkur Yeni Malatyaspor maçı

Trabzonsporlu futbolcu hafta sonundaki Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla, dalya hazırlığı yapıyor. Okay Yokuşlu, Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi halinde Trabzonspor formasıyla 100. resmi maçına çıkacak. Okay, 3 sezonda 99 maçta görev yaparken takımın en deneyimli futbolcusu Onur Recep Kıvrak ise aynı sürede 80 maçta forma giydi.

