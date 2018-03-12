Muharrem Usta: 'Her başkan kendi borcunu kapatsın'

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından kulübün içerisinde bulunduğu durum hakkında konuştu.



A Spor'a kısa bir açıklama yapan Muharrem Usta, eski yönetimlere bir çağrıda bulunurken, camiaya da bir söz verdi.



MUHARREM USTA ADAY OLMAYACAK!



Başkanlığa aday olmayacağını vurgulayan Muharrem Usta "Geleceği yeniden planlamak gerekiyor. Trabzonspor'un her zaman zirveye oynaması lazım. Üstüne koyarak devam etmek lazım. Bu takım eksikleri tamamlanır ve gelen yönetim bunları başarır. Biz bir karar aldık. 'Adaylıkla ilgili adını koymak doğru olmayabilir.'' dedi.



USTA: ''HERKES KENDİ BORCUNU KAPATSIN''



Eski başkanlara seslenen Muharrem Usta "Kulübün ekonomik olarak iyi hale gelmesi gerekiyor. Bu kulübü bu hale kim getirdiyse, ben de dahil, kulübü kaç para borçla aldıysak o borçla bırakırım. Eski başkanlar da bunu yapsın. Bu kulübün 40 milyon euro borcu vardı. Ben de dahil tüm başkanlar çıksın ve yaptıkları borçları ödesin. Yeniden borç rakamını 40 milyon euroya indirelim. Herkes yaptığı borcu kapasın. 2010-11'de rakam buydu, hadi eski başkanlar çıksın bunu yapalım.'' diye konuştu.

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