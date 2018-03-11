Trabzonspor, transfer yasağı cezası sonrası CAS'a gidiyor!

FIFA, Trabzonspor'un Matus Bero transferi için kulübü Trencin'e son taksidi istenilen tarihte ödemediğini belirterek Bordo- Mavili kulübe önümüzdeki dönem için transfer yasağı getirmişti. Ancak, Trabzonspor resmi internet sitesinden Trencin'e son taksidin ödendiğini açıklamıştı.



TRENCIN BAŞKANI DA DOĞRULADI

Trencin Başkanı Robert Rybnicek de, Trabzon'un tüm borcu ödediğini açıkladı. CAS'a itiraz edecek Trabzonspor, cezanın kalkması için uğraşacak. Trencin'in son ödemeyi FIFA'ya bildirmediğini düşünen Trabzon, Slovak kulübüne tazminat davası da açabilir. Görüşünü aldığımız spor hukukçuları da cezanın ertelenebileceğini söylüyor.



ALPAY KÖSE: CEZA ERTELENEBİLİR

Spor hukukçusu Alpay Köse: "Trabzonspor, Trencin kulübüne ödemeyi yapmış ancak geç yapmış. CAS cezayı erteleyebilir. Ancak erteleme süreci önemli. Trabzonspor'un bu süreçte aynı hatayı yapmaması lazım. Trabzonspor'un avantajı oyuncuya değil de kulübe ödeme yapmaması. Ceza kalkabilir."



NADİ GÜNAL: DURUMU İYİ ANLATMALI

Spor hukukçusu Nadi Günal: "Trabzonspor, CAS'a başvuru yapmalı. Ceza kalkabilir. Verilecek dosyada Trencin'e son taksidin neden geç verildiği iyi anlatılmalı. Trabzonspor, parayı geç de olsa ödedi. Yeterli delillerle oraya başvurursa ceza kalkar. CAS, acil durumlarda 1 ayda karar alabiliyor. Umutsuz olmamak gerekir." (Takvim)

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