FIFA, Trabzonspor'un cezasını resmen açıkladı!

FIFA, Trabzonspor'un önümüzdeki transfer döneminde ulusal ya da uluslararası oyuncu transferi yapamayacağını resmen açıkladı. 30 günlük dönemde ödemenin gerçekleşmemesi üzerine bordo-mavili kulübün yaz transfer döneminde transfer yapamayacağı (yerli ya da yabancı oyuncuya lisans çıkartamayacak) ifade edildi.

Trabzonspor Kulübü, bir açıklama yapmış ve paranın ödendiğini açıklarken; "İlgili yazıya konu olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA'ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.