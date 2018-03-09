FIFA, Trabzonspor'un cezasını resmen açıkladı!
09 Mart 2018 | 19:39
FIFA, Trabzonspor'un önümüzdeki transfer döneminde ulusal ya da uluslararası oyuncu transferi yapamayacağını resmen açıkladı. Açıklamada Trabzonspor'un 29 Ocak tarihinde Matus Bero transferi nedeniyle Trencin'e olan borcunu 1 ay içinde ödemesi yönünde uyarı yapıldığı, ancak bunun gerçekleşmediği vurgulandı.
FIFA, Trabzonspor'un önümüzdeki transfer döneminde ulusal ya da uluslararası oyuncu transferi yapamayacağını resmen açıkladı. 30 günlük dönemde ödemenin gerçekleşmemesi üzerine bordo-mavili kulübün yaz transfer döneminde transfer yapamayacağı (yerli ya da yabancı oyuncuya lisans çıkartamayacak) ifade edildi.
Trabzonspor Kulübü, bir açıklama yapmış ve paranın ödendiğini açıklarken; "İlgili yazıya konu olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA'ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.
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