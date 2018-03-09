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FIFA, Trabzonspor'un cezasını resmen açıkladı!

09 Mart 2018 | 19:39

FIFA, Trabzonspor'un önümüzdeki transfer döneminde ulusal ya da uluslararası oyuncu transferi yapamayacağını resmen açıkladı. Açıklamada Trabzonspor'un 29 Ocak tarihinde Matus Bero transferi nedeniyle Trencin'e olan borcunu 1 ay içinde ödemesi yönünde uyarı yapıldığı, ancak bunun gerçekleşmediği vurgulandı.

FIFA, Trabzonspor'un cezasını resmen açıkladı!

FIFA, Trabzonspor'un önümüzdeki transfer döneminde ulusal ya da uluslararası oyuncu transferi yapamayacağını resmen açıkladı. 30 günlük dönemde ödemenin gerçekleşmemesi üzerine bordo-mavili kulübün yaz transfer döneminde transfer yapamayacağı (yerli ya da yabancı oyuncuya lisans çıkartamayacak) ifade edildi.

Trabzonspor Kulübü, bir açıklama yapmış ve paranın ödendiğini açıklarken; "İlgili yazıya konu olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA'ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

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