Burak Yılmaz yardımcı antrenör Bülent Albayrak ile tartıştı

Süper Lig 24. haftasında Beşiktaş'a yenilerek zirveden ve ilk 4 sıradan iyice kopan Trabzonspor'da moraller oldukça bozuk. Taraftarlar, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yönetimi istifaya davet ederken, teknik direktör Rıza Çalımbay'a yönelik tepkiler de sürüyor.



Trabzonspor, Süper Lig 25. haftasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını devam ettirirken, son antrenmanda gergin anlar yaşandı. DHA'nın haberine göre, Burak Yılmaz ile yardımcı antrenör Bülent Albayrak arasında tartışma yaşandı.



TARTIŞMANIN SEBEBİ BELLİ DEĞİL



Trabzonspor antrenmanında Burak Yılmaz ile Bülent Albayrak arasında yaşanan tartışmanın sebebi henüz belli değilken, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın araya girererek Burak Yılmaz ile konuşması sonrasında olayın tatlıya bağlandığı öğrenildi. Burak Yılmaz ile Bülent Albayrak arasında yaşanan tartışmanın büyümesini istemeyen diğer futbolcular araya girerek Burak'ı sakinleştirmeye çalıştı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay sonrasında Burak Yılmaz ile birlikte Bülent Albayrak ile özel bir görüşme yaptı. İkili daha sonrasında birbirlerine sarıldı ve olay tatlıya bağlanmış oldu.

PAYLAŞ