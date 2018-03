Trabzonsporlu oyuncular Beşiktaş yenilgisini değerlendirdi

Trabzonsporlu Olcay Şahan, Beşiktaş'a yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Olcay Şahan maç sonrasında kötü oynadıkları söyleyerek "Beşiktaş pozisyonları iyi değerlendirdi ve kazandı." dedi.



Üzgün olduklarını söyleyen Olcay Şahan, "İç sahada taraftarlarımızı mutlu edemediğimiz için üzgünüz. Acil toparlanmalıyız. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Trabzonspor her maçı kazanmak ister." diye konuştu.



Üst sıraya yaklaşma fırsatını değerlendiremediklerinin hatırlatılması üzerine "Profesyonel futbolcuyuz ve işimizi yapmalıyız. Üst tarafa değil işimize bakmalıyız." ifadelerini kullandı.



Eski takımı Beşiktaş'a karşı oynamasıyla ilgili görüşü sorulan Olcay Şahan, "Beşiktaş'tan geldiğim için özel bir duygum vardı ama Beşiktaş'a karşı üçüncü maçımı oynadım. Her maça çıkar gibi bu maça da çıktık işte." diyerek sözlerini noktaladı.



Yusuf Yazıcı: 'Bir şeyler kötü gidiyor'



Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Taraftarlarını mutlu edemedikleri için üzgün olduğunu söyleyen Yusuf Yazıcı, "Şu anda çok üzgünüm. Taraftarlarımızı anlıyorum. Özeleştiri yapmak durumundayız. Bir şeyleri yanlış yaptık ve olmadı. Taraftarları üzdük, sevindirmemiz gerekiyor. Maçın genelinde iyi oynadık ama olmadı. Kazanmayı çok istiyorduk ama bir şeyleri yanlış yaptık." dedi.



Açıklamalarına devam eden Yusuf Yazıcı, "Futbol performans oyunu. Herkes kazanmak ister ama olmadı. Bir sonraki maça iyi hazırlanarak taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz." diye konuştu.



Okay: 'Fırsat maçıydı'



Trabzonsporlu Okay Yokuşlu, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mağlubiyetle hakkında görüşlerini dile getiren Okay Yokuşlu, "Dengeli bir oyun vardı. Beşiktaş iyi bir takım. Saha avantajımızı kullanmak isterdik ama basit goller yedik. Kimin atarsa kazanacağı bir mücadele oldu." dedi.



Açıklamalarına devam eden Okay Yokuşlu "Üzgünüz, üst sıralara yaklaşmak için fırsat maçıydı. Kendi sahamızda kazanmak isterdik ama olmadı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum." diye konuştu.

