Burak Yılmaz: Beşiktaş'ı yenersiniz

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu maçta Trabzonspor'un en büyük silahı Burak Yılmaz olacaktı ancak yıldız isim cezalı duruma düştü.



BURAK: "BEŞİKTAŞ'I YENERSİNİZ"

Cezası nedeniyle Beşiktaş maçında oynamayacak olan Burak Yılmaz, takım arkadaşlarına "Siz Beşiktaş'ı yenersiniz" dedi.



Rakibin güçlü olduğunu belirten Burak "Ama biz de Trabzonsporuz ve iyi bir takımız. Benim oynamayacak olmam tabii ki büyük şansızlık ama yerime forma giyecek olan arkadaşımın da benden daha fazla mücadele edeceğine gönülden inanıyorum. Ben hepinize güveniyorum. Büyük taraftarımızın önünde bir Beşiktaş galibiyeti sizlere yakışır" diye konuştu. (Habertürk)

PAYLAŞ