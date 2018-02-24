Burak Yılmaz'dan olay sözler: Sahada babanı bile tanımayacaksın

İşte Burak Yılmaz'ın maç sonu açıklamaları: "Bir kere gol goldür. Nasıl attığımın önemi yok. Kafamla, gözümle... Top girsin de nasıl girerse girsin. Sezon başından beri sıkıntılarımız var. Bunda hepimizin suçu var. Hatalarımızın ve eksiklerimizin farkındayız. Üstünde çalışıyoruz. Biz buraya kazanmak için geldik. Alanyaspor'un durumunu da biliyoruz. Ama futbol bu. Sahada babanı bile tanımayacaksın. Biz böyle gördük, böyle öğrendik.



"BENİM POZİSYONUM SARI KART MI?"

Değerli yorumculara soruyorum. Benim pozisyonum sarı kart mıydı? Sosa'nın penaltısı penaltı mıydı? Hakemlere bir şey söylemek istemiyorum ama hep bizim aleyhimize yapılıyor. Yorumculara soruyorum. Benim pozisyonum sarı kart mı? Sosa'nın pozisyonu penaltı değil mi? Hakemlerin hataları üzücü. Biz de inşallah bir seri yakalarız.



"GOMIS ŞAMPİYON OLACAKSA GOL KRALI DA OLSUN"

Sadece gol kralı olmak çok fazla bir şey değil. Gomis hedefe yürüyor. Eğer şampiyon olacaksa gol kralı da o olsun. İkisinden birini olmayınca diğeri eksik kalır. Ben defalarca gol kralı oldum. Ama ben Trabzonspor için canımı veririm. Eleştiriler umurumda değil demiyorum ama eleştirileri kafama takacak yaşı da geçtim. Buradan selam olsun."

UĞUR DEMİROK: RAKİP SAÇMA SAPAN KONUŞMALAR YAPTI

Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Uğur Demirok kısa bir değerlendirme yaptı. Uğur Demirok, ilk golde hatanın kendisinde olduğunu söylerken, maç sonundaki gerginlikle ilgili de kısa bir açıklama yaptı.



İşte Uğur Demirok'un maç sonundaki sözleri: "Onur'luk bir şey yok pozisyonda, tamamen benim hatam. Bana bir teselli oldu açıkçası. İyi başladık maça. Oyunu hep domine ettik, bazen böyle talihsiz goller yiyebiliyoruz. Önemli olan geri dönüşü yapmaktı. Tertemiz bir şekilde geldik, tertemiz bir şekilde gidiyoruz. Biz rakibi tahrik edecek bir şey yapmadık ama onlar maç sonunda saçma sapan konuşmalar yaptılar. İnşallah iyi bir şekilde ligi bitirirler, onları anlıyoruz."



ABDÜLKADİR ÖMÜR: "ALLAH VERGİSİ BİR FİZİĞİM VAR"

Trabzonspor'un Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Abdülkadir Ömür, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Maça çok önem verdiklerini belirten Abdülkadir, "Uzun süredir kazanamıyorduk, şanssızlıklar yaşıyorduk. Bu hafta takımın ağabeyleri konuştu ve geleceğin bu maça bağlı olduğunu söyledi. Bizim için zor bir maçtı" ifadelerini kullandı.



Daha iyi olmayı umduğunu belirten genç oyuncu, "Trabzonspor formasını bu yaşta giymek, 90 dakika sahada kalmak ve gol atmak müthiş bir duygu. Ben bu takımın taraftarlığından geldim. Fiziğim tartışılıyor ama Allah vergisi bir fiziğim var. İnşallah fiziksel açıdan daha iyi olurum, sağ ayağım daha iyi olur" diye konuştu.