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Trabzonspor'da şok! Burak Yılmaz, Beşiktaş maçında yok

24 Şubat 2018 | 21:09

Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku! Alanyaspor-Trabzonspor maçının son anlarında sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düştü. Burak Yılmaz, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da şok! Burak Yılmaz, Beşiktaş maçında yok

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Alanyaspor - Trabzonspor maçında Burak Yılmaz sarı kart gördü. Burak Yılmaz, Beşiktaş maçında forma giyemecek.

Alanyaspor'u 1-0 yenerek 6 maçlık kazanamama serisini sona erdirirken Beşiktaş maçı öncesi bir şok yaşadı. Bordo-mavili takımın yıldızı Burak Yılmaz, gördüğü sarı kartla Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düştü. Trabzonspor golcüsünden mahrum olarak Beşiktaş karşısına çıkacak.

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