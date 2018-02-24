Trabzonspor'da şok! Burak Yılmaz, Beşiktaş maçında yok
24 Şubat 2018 | 21:09
Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku! Alanyaspor-Trabzonspor maçının son anlarında sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düştü. Burak Yılmaz, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Alanyaspor - Trabzonspor maçında Burak Yılmaz sarı kart gördü. Burak Yılmaz, Beşiktaş maçında forma giyemecek.
Alanyaspor'u 1-0 yenerek 6 maçlık kazanamama serisini sona erdirirken Beşiktaş maçı öncesi bir şok yaşadı. Bordo-mavili takımın yıldızı Burak Yılmaz, gördüğü sarı kartla Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düştü. Trabzonspor golcüsünden mahrum olarak Beşiktaş karşısına çıkacak.
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