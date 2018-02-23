Trabzonspor'un %50 hissinin Katarlılara satılacağı iddialarını yalanladı

Dünyada birçok ligde gördüğümüz sahiplik politikası Türkiye'ye de geleceği iddia edildi.



Yabancı sermayeye satılması gündemde olan Başakşehir için gelişmeler yaşanmasını beklerken, gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.



El Cezire televizyonu, Katar Emiri Ailesine ait bir holdingin Trabzonspor'un yüzde 50'sine 250 milyon Dolar teklif edileceğini duyurdu.



Turkfutbol'un haberine göre; Katar'ın zengin iş adamlarından Muntag Al Gafy, 1.5 yıldır gerek Trabzon'u gerekse de Trabzonspor'u inceliyor ve takip ediyor.



Hatırlanacağı üzere Katar ve Trabzonspor cepheleri yeni stadın yapımında da ortak hareket etmişti. Ayrıca Katar bankası QNB, halihazırda Karadeniz ekibinin forma sponsoru.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

El Cezire Televizyonu, Trabzonspor'un %50 hissesinin, Katar Emiri Ailesi'ne ait bir holding tarafından 250 milyon dolar karşılığında satın alınacağı öne sürdü ancak Trabzonspor Kulübü kısa bir süre sonra KAP'a bir açıklama yaptı.



Haberin gerçek dışı olduğunu duyuran Traqbzonspor Kulübü'nün açıklaması şu şekilde;



"Basın-yayın organlarında çıkan ''Katarlılar Kulübü Satın Alıyor'' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar uyarınca bu nitelikteki kararlar Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşebilecek olup, Özel Durumlar Tebliği gereğince bu kapsamdaki kararların da kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır.



Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durum Tebliği'ne göre kamuya açıklanacak herhangi bir husus bulunmamakla birlikte, SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web adresimizde yapılan resmi duyurular haricindeki haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."

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