Trabzonspor'da Muharrem Usta için istifa sesleri!

2015 yılında başkanlığa seçilen Muharrem Usta döneminde bordo-mavililer hedeflediği zirvenin gerisinde kaldı. Usta yönetimi, 2015-16 sezonun 13´üncü haftasında 17 puanla 9´uncu sırada aldığı takımla söz konusu sezonu 40 puanla 12´nci sırada tamamladı. 50. yılda şampiyonluk hedefi koyan Usta ve yönetimi, 2016-17 sezonunda da zirvenin uzağında kalırken, söz konusu sezonu topladığı 51 puanla 6´ncı sırada tamamladı.



50´İNCİ YILDA ZİRVE İLE PUAN FARKI 13

Trabzonspor yönetimi, kuruluşunun 50´nci yılı olan ve zirve hedefi koyduğu 2017-18 sezonunda geride kalan 22 haftada da hüsran yaşadı. Büyük umutlarla başlanılan söz konusu sezonda bordo-mavililer 22´nci hafta itibariyle 33 puan topladı, zirvenin 13 puan gerisinde kaldı. Bunun üzerine ise özellikle de son 6 maçtan galibiyet alınamaması nedeniyle taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.



USTA DÖNEMİ KARNE ZAYIF

Trabzonspor, 6 Aralık 2015’te göreve seçilen başkan Muharrem Usta döneminde toplamda 77 lig maçına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 29 galibiyet, 20 beraberlik ve 28 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 107 puan toplayabilen Trabzonspor, 124 puanı ise hanesine yazdıramadı.

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