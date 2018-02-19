Trabzonspor'da Muharrem Usta için istifa sesleri!
Trabzonspor’da '50. yılda şampiyonluk´ hedefiyle yola çıkan başkan Muharrem Usta ve yönetiminin, görev süresinin son yılında da takımın başarısız sonuçları sürdürmesi nedeniyle istifası isteniyor. Trabzonspor, 6 Aralık 2015’te göreve seçilen başkan Muharrem Usta döneminde toplamda 77 lig maçında 29 galibiyet, 20 beraberlik ve 28 mağlubiyet alarak hayal kırıklığı yarattı.
2015 yılında başkanlığa seçilen Muharrem Usta döneminde bordo-mavililer hedeflediği zirvenin gerisinde kaldı. Usta yönetimi, 2015-16 sezonun 13´üncü haftasında 17 puanla 9´uncu sırada aldığı takımla söz konusu sezonu 40 puanla 12´nci sırada tamamladı. 50. yılda şampiyonluk hedefi koyan Usta ve yönetimi, 2016-17 sezonunda da zirvenin uzağında kalırken, söz konusu sezonu topladığı 51 puanla 6´ncı sırada tamamladı.
50´İNCİ YILDA ZİRVE İLE PUAN FARKI 13
Trabzonspor yönetimi, kuruluşunun 50´nci yılı olan ve zirve hedefi koyduğu 2017-18 sezonunda geride kalan 22 haftada da hüsran yaşadı. Büyük umutlarla başlanılan söz konusu sezonda bordo-mavililer 22´nci hafta itibariyle 33 puan topladı, zirvenin 13 puan gerisinde kaldı. Bunun üzerine ise özellikle de son 6 maçtan galibiyet alınamaması nedeniyle taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.
USTA DÖNEMİ KARNE ZAYIF
Trabzonspor, 6 Aralık 2015’te göreve seçilen başkan Muharrem Usta döneminde toplamda 77 lig maçına çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 29 galibiyet, 20 beraberlik ve 28 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 107 puan toplayabilen Trabzonspor, 124 puanı ise hanesine yazdıramadı.